Eendracht Hekelgem mist bekerstunt tegen Hamme: “Deze ploeg kan ver geraken”

Voetbal derde provinciale AEendracht Hekelgem heeft in de eerste ronde van de beker van België niet kunnen stunten tegen Vigor Wuitens Hamme. Op de 0-1-winst van de bezoekers viel op zich weinig aan te merken, al kreeg men de bij de thuisploeg in de tweede helft twee goede kansen om verlengingen af te dwingen. Vanaf nu ligt de focus volledig op de komende competitie.

Stellen dat de bekeruitschakeling van Eendracht Hekelgem onverdiend zou zijn, is de waarheid geweld aandoen. Er was wel degelijk verschil tussen de ploeg uit derde nationale en de ploeg uit derde provinciale. Toch speelden de Hekelgemnaren een zeer verdienstelijke partij en zat er misschien meer in. Leuk gegeven: in 1999 speelde Hekelgem zijn eerste wedstrijd in derde klasse tegen datzelfde Vigor Wuitens Hamme. Toen werd het wel een 3-1-overwinning.

Versterking

De voorbije seizoenen was Eendracht Hekelgem een grijze muis in de middenmoot van derde provinciale. De (nationale) hoogdagen leken ver vervlogen geschiedenis en meer dan de rechterkolom beogen in de rangschikking zat er niet. Die hoogdagen van weleer komen wellicht nooit meer terug, maar het mag duidelijk zijn dat er binnen de club een nieuwe wind waait en het bestuur gezonde ambities mag koesteren.

In het tussenseizoen kreeg de spelersgroep een kwaliteitsinjectie. Daarbij werden enkele spelers die in het verleden het mooie weer maakten bij de vereniging, teruggehaald. Tim Arijs is een van hen. “Veertien jaar ben ik weggeweest. Vooral de laatste jaren waren geweldig toen ik met Bambrugge (na de fusie Erpe-Mere United, red.) de opgang meemaakte die ons naar tweede nationale bracht. Ik heb steeds gesteld dat ik na mijn passage bij United zou stoppen of zou eindigen bij een van mijn ex-clubs. Het werd Eendracht Hekelgem. Ik wou wel de garantie hebben dat we over een degelijke ploeg konden beschikken. Die heb ik gekregen. Spijtig genoeg blesseerde ik me tegen Hamme aan de vinger toen ik bleef hangen aan een tegenstander. Gelukkig was de vinger uit de kom en ging het niet om een breuk, zodat de onbeschikbaarheid beperkt zal blijven tot een week.”

(lees verder hieronder)

Volledig scherm De nieuwkomers van Hekelgem: Michiel Baeten, Foeke Adriaens, trainer Steven Bellemans, Arno Polfliet, Tim Arijs, Lennert Hellinckx en Michiel De Leeuw. © EVL

Trainer Steven Bellemans

Trainer Steven Bellemans belandde in de loop van vorig seizoen bij Eendracht Hekelgem. Enkele jaren geleden werkte hij mee aan het succesverhaal van de buren uit Liedekerke. Hij bracht die ploeg van de onderste voetbalregionen naar eerste provinciale.

Is het verhaal van Liedekerke een voorbeeld? “Je kunt ploegen moeilijk met elkaar vergelijken, maar ik geef toe dat het inspireert. Ik bouw graag een project van onderaf op. Ik wil dan ook duidelijk stellen dat Eendracht dit seizoen wil meespelen voor de prijzen. Deze ploeg kan echt ver geraken, ik geloof in de jongens. We hoeven geen vrede te nemen met een anonieme grijze rol in de middenmoot. Ik weet nu al dat veel ploegen ons zullen viseren. Dat neem ik er dan maar bij.”

“Anderzijds moet de spelersgroep heel goed beseffen dat ze niet snel een titel kunnen meepakken. Keihard elke dag werken en respect hebben voor iedere tegenstander is vanaf dag één de boodschap. Lennik, Relegem en Oetingen zijn nu al kwade concurrenten. Elk jaar komen daar nog enkele verrassingen bij.”

“Hekelgem heeft gericht spelers aangetrokken. Iemand als Michiel Baeten bewees in het verleden dat hij zeer vlot scoort. Dat zullen we kunnen gebruik. Bij onze transferpolitiek hebben we clubgebonden en regionaal gekeken. Dat moet nu de komende maanden gaan redeneren. Ik heb vertrouwen.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal