Eendracht Aalst zet Sporting Hasselt probleemloos opzij

Halfweg de eerste helft zat Eendracht op rozen. Uit vrijschop van Van Den Eynde kopte Burssens de Ajuinen op voorsprong. Na een haakfout van Dassen op Dekuyper zette Van Den Eynde de terecht gefloten strafschop om. Tussendoor werd een doelpunt van Mbaye wegens buitenspel afgekeurd. De score had hoger kunnen oplopen, maar Mbaye werkte niet af toen hij door Van Den Eynde werd diep gestuurd en na een lange ren trapte de Senegalees onbesuisd over. Op voorzet van De Coninck trapte Van Den Eynde naast en op aangeven van Mbaye kopte Dekuyper op het dak van het doel. Hasselt kon daar niets tegenover stellen. “Het was één van onze beste speelhelften van het seizoen”, zei Aalst-coach De Geyseleer. “We verrasten de Limburgers met de flankwissel Van Den Eynde-De Coninck. Het klikte goed tussen Geenens en De Coninck op rechts en Razzi en Van Den Eynde op links. Razzi deed als vervanger van de geschorste Wantens zijn job. Het enige minpunt van de namiddag was het gebrek bij de afwerking. De score had hoger moeten oplopen.”

Andreas Burssens was deze keer de verrassing van de chef. De ex-belofte van AA Gent was er vorige week met een scheurtje in de adductoren niet bij en zou nog twee weken out zijn. “Op foto’s was nog enkel wat littekenweefsel te zien en ik ondervond donderdag en zaterdag op training geen last meer”, verklaarde de centrale verdediger zijn verrassende comeback. “Het was nochtans een scheurtje van twee centimeter, maar ik kon voluit gaan. Ik had overigens nooit gedacht dat ik zou scoren. Het is mijn tweede competitiegoal en ik ben blij dat ik op die manier mijn bijdrage tot de zege kon leveren. Alleen jammer van dat tegendoelpunt op hoekschop. Hasselt creëerde nochtans vrijwel geen doelgevaar. Wij daarentegen dwongen een resem kansen af. Het had in feite 6-0 moeten zijn. Het klopt dat we een goede zaak deden in de strijd om een eindrondeticket, maar we moeten niet naar de andere ploegen kijken. Als we zelf onze wedstrijden winnen, dan is deelname aan de eindronde een feit.”