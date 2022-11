Eendracht Aalst zet Sparta Petegem probleemloos opzij dankzij hattrick van Falko Geenens

Vroeg in de tweede helft zat Aalst op rozen. Geenens verlengde een hoekschop van Van Den Eynde in doel. Na een mooie actie van De Coninck trapte Geenens nummer drie tegen de touwen. Aalst was heer en meester op het middenveld. De Coninck, Van Den Eynde en Fabris verkeren in bloedvorm en drukten alweer hun stempel op het gebeuren. Van Den Eynde zag zijn sterke prestatie net niet beloond met een doelpunt. Zijn vrijschop ging rakelings naast. Intussen gaf coach De Geyseleer zijn invallers speelgelegenheid. Als je kleppers als Wantens (pas hersteld van een spiescheur), Burssens en Panneel op de bank kan zetten, dan heb je wel een weelde aan keuzemogelijkheden, want die spelers hebben in gelijk welke tweedenationaler hun stek in de ploeg. Het laatste doelgevaar kwam van Panneel. De flankaanvaller haalde staalhard uit op de vuisten van doelman Carré.