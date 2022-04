Eendracht Aalst na winst tegen Houtvenne op een zucht van een eindrondeticket

Aan de rust viel de jonge De Vriendt in voor de licht geblesseerde De Coninck (kuit).De youngster liet zich aanvallend gelden, maar de eerste kans was wel voor Dequevy. Doelman Lentz hield de ex-eersteklassespeler met een puike redding van een tegendoelpunt. Op voorzet van De Vriendt devieerde Dekuyper rakelings naast en Mbaye kwam een schoenmaat te kort om de bal alsnog in doel te schuiven. Na voorzet van De Vriendt kopte Dekuyper op doelman De Winter en na een dubbelpass met Dekuyper besloot de invaller onbesuisd over. Een voorzetschot van Wantens strandde op de dwarsligger. Houtvenne kon nog welgeteld één keer dreigen toen Wouters na vrijschop van dichtbij naast besloot. In de slotfase werd een overduidelijke strafschopfout op de doorgebroken Mbaye door een zwak leidende Bellon niet gefloten. “Onbegrijpelijk dat de scheidsrechter niet naar de stip wees”, zei de Aalsterse spits. “De verdediger, die de fout beging, gaf grif toe dat het strafschop was. Het belangrijkste is dat we een driepunter lukten. De score had hoger moeten oplopen, want ik had meer moeten scoren. Op training wordt er nochtans hard gewerkt op het afwerken. Ik besef dat ik rustiger voor doel moet zijn om de kansen af te maken.” Het laatste woord was voor de goed ingekomen De Vriendt. “Het was voor mij wat aanpassen als linksmidden, want normaal kom als linksback uit”, zei de Assenaar. “Ik ben niet ontevreden over mijn invalbeurt, maar besef dat ik iets te onbesuisd was bij het besluiten op doel. Dat is een werkpunt. Als ploeg hebben we het het zeker goed gedaan. Als we de laatste drie wedstrijden geconcentreerd aanvatten, dan moeten we ons verzekeren van deelname aan de eindronde.”