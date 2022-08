Eendracht Aalst maakt brandhout van beloften van Mandel United

De gemiste promotie naar eerste nationale na een schitterende eindronde blijft voor Eendracht Aalst toch wel zeer zuur nasmaken. Zeker omdat Mandel United de competitie in eerste nationale zal aanvatten met een veredelde beloftenploeg en naar alle waarschijnlijkheid het kneusje van de reeks zal zijn. De ploeg waarmee de West-Vlaamse fusieclub in de eindronde aantrad was veel sterker, want ze bestond immers uit Franse ex-profs en Belgische routiniers.

“Mandel gaat met zijn oude bestuur door en is weliswaar financieel gered, maar zal nooit een competitieve ploeg kunnen samenstellen voor eerste nationale”, geeft trainer Carl De Geyseleer aan. “Onze ploeg was wel klaar voor de promotie, maar we moeten de knop omdraaien en ons concentreren op de bekercompetitie en de competitie in tweede nationale”, vervolgt de Aalsterse coach. “Hoewel het slechts tegen een beloftenploeg was, ben ik tevreden over het spelniveau. Je hebt in dat soort matchen alles te verliezen en weinig te winnnen. We hebben ze dan ook zeer goed voorbereid en begonnen scherp aan de match. We scoorden acht keer en dwongen nog tal van kansen af. Ik heb ook een aantal wissels kunnen doorvoeren om zo veel mogelijk spelers speelminuten te geven.”

De jongste weken wordt er steevast in een 3-5-2-opstelling gespeeld in plaats van het 4-4-2 systeem, dat vorig seizoen werd gehanteerd. Zal je daar aan vasthouden?

“We kunnen meerdere systemen hanteren, maar op dit moment vlot het met deze veldbezetting en is er geen reden om het systeem te veranderen. Nieuwkomer Kakudji rendeert in een driemansverdediging het best en hij is keihard in de duels. Daaraan ontbrak het ons vorig seizoen achterin wel wat.”

Door het wijzigen van het systeem valt De Coninck momenteel naast de ploeg. Hij was vorig seizoen wel één van de sterkhouders van de ploeg.

“Als iedereen fit blijft, zal er wel altijd iemand naast de ploeg vallen die in de basis kan staan. In het geval van Jilke is dat zeker niet definitief. Hij kwam wel een week later uit vakantie, maar kreeg samen met Fabris en Panneel in de tweede helft zijn kans. Ten opzichte van vorig seizoen beschik ik zeker over een beter uitgebalanceerde ploeg, met Yagan een echte nummer tien. Daar beschikten we vorig seizoen niet over. Ik stel ook vast dat er achterin meer rust is omdat onze jonge doelman Swinnen goed uitvoetbalt.

Aalst: Swinnen, Kakudji, Burssens, Ryckaert (58' Devriendt), Geenens, Belesi (46' Fabris), Van Den Eynde (58' Razzi), Yagan (46' De Coninck), Wantens, Mbaye (46' Panneel), Dekuyper.

Mandel: Deré, Baert (46'Defoort), Cardoen, Dekimpe, Depoortere (46' Degrande), Khalil El-Sayed, Lievens (60' D’Haene), Vakala, Vandeginste (76' Hochepied), Vandommele, Vanholme (24' Strobbe).

Doelpunten: 8' Burssens (1-0), 12' Yagan (2-0), 32' Dekuyper (3-0), 40' Kadudji (4-0), 49' Van Den Eynde (5-0), 65' Wantens (6-0), 80' Wantens (strafschop, 7-0), 85' Dekuyper (8-0).

Geel: Belesi, Khalil El-Sayed, Vakala.

Rood: 89' Khalil El-Sayed.