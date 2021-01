Eendracht Aalst Ladies op Standard Luik eervol onderuit

Aalst reisde naar Luik af zonder Daisy Baudewijns (ontstoken teennagel) en Tiffanie Vanderdonckt (ziek). “Omdat Baudewijns niet inzetbaar was, werd Stéphanie Van Gils alleen diep in de spits uitgespeeld, met Margaux Van Ackere in steun”, legt coach Dirk Decoen uit. “Ik opteerde met Tiana Andries en Anke Vanhooren op rechts en Annelies Van Loock en Justine Blave op links voor een dubbele flankbezetting. Standard had veldoverwicht, maar we vingen de Luikse aanvallen goed op, zodat er nauwelijks doelgevaar werd gecreëerd. Zeker nadat we onze veldbezetting hadden aangepast om de gevaarlijke Vanmechelen af te stoppen, gaven we niks weg. We mochten zelfs eerst juichen toen Blave haar ex-club met een schitterende lobbal te grazen nam. Onze vreugde was jammer genoeg van korte duur, want de grensrechter had voor buitenspel gevlagd.”

“Naarmate de wedstrijd vorderde, geraakten de thuisspeelsters meer en meer gefrustreerd omdat het niet wilde vlotten. We lieten ons echter iets voor het uur op een lullige manier ringeloren. Vanmechelen opende uit een vrijschop vanuit een schuine hoek de score. Dat doelpunt had er vanop die plaats nooit mogen komen. Omdat de defensie een voorzet had verwacht, stond de muur totaal verkeerd opgesteld. Met de inbreng van tweede spits Henriette Awete trachtten we nog de bakens te verzetten, maar we slaagden er niet meer in de Luikse doelvrouw in de problemen te brengen. Toen Wajnblum in de slotfase nummer twee tegen de netten trapte, was de match gespeeld.”

Nu volgen twee aartsmoeilijke thuiswedstrijden tegen Oud-Heverlee Leuven en Anderlecht.

“We hopen tegen OHL Baudewijns en Vanderdonckt te kunnen recupereren. Hoewel we op Standard heel wat goedkope gele kaarten incasseerden, is er gelukkig nog niemand geschorst en kunnen we op volle sterkte de strijd met de revelatie van de competitie aangaan”, besluit Decoen.