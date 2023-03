Eendracht Aalst Ladies eindigt laatste in de reguliere competitie na nipte nederlaag tegen Zulte Waregem

Chanel Vandenhouwe werd naar het middenveld doorgeschoven en aanwinst Aster Janssen werd als rechtsback uitgespeeld. Sheila Broos en Loes Van Mullem waren de offensieve pionnen. Eendracht nam meteen het initiatief. Ulrike De Frère zette zich goed door in de zestienmeter en vond Stephanie Suenens aan de tweede paal. Er volgde een scrimmage, waarbij Vandenhouwe uiteindelijk op de dwarsligger trapte. De bezoekers reageerden met een scherpe voorzet van Luisa Blumenthal die door Frieke Temmerman over doel werd gedevieerd. In deze evenwichtige wedstrijd werd vooral veel strijd op het middenveld geleverd. Balverlies van kapitein Pauline Windels aan Suenens leverde een kans op voor De Frère. Ze haalde de bal aan de tweede paal mooi uit de lucht, maar plaatste hem naast. Geen voorsprong voor de Aalsterse Ladies en zoals het vaak in het voetbal gaat, viel het doelpunt aan de overkant. De thuisploeg stond een aantal hoekshoppen toe en op één ervan liet Janssen Lotte De Wilde los in de zestienmeter en haar schot ging via Temmerman in doel. Eendracht was aangeslagen en kwam goed weg toen de vrijstaande Myriam Benlazar, op pass van Nicky Van Den Abbeele, over doel besloot.