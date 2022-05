Eendracht Aalst is na afgetekende zege op City Pirates klaar voor de eindronde

De trip naar Merksem moest zonder de geschorsten Lentz, Belesi, Van Den Eynde en Cobos Copado afgehaspeld worden en De Coninck en Van Gerven waren nog niet wedstrijdfit. Coach De Geyseleer koos voor Beerens in het doel. Geenens, Burssens, Ryckaert en Wantens vormden de achterhoede. Razzi, Verkerken, Fabris en Devriendt werden op het middenveld uitgespeeld. Panneel en Dekuyper vormden het aanvalsduo. “Mbaye kon wel wat rust gebruiken en Panneel kon na een blessure wedstrijdritme opdoen”, verklaarde De Aalsterse coach zijn keuze. “Panneel moet logischerwijs nog een achterstand wegwerken. Mbaye bewees met een uitstekende invalbeurt dat we op hem kunnen rekenen in de eindronde. Hij lukte alweer een mooie kopbalgoal. De Senegalees maakte met zijn gekende nonchalance soms wel de verkeerde keuzes, maar hij kan in de na-competitie wel belangrijk zijn. Verkerken paste zich op een voor hem ongewone plaats op het middenveld goed aan. Geenens pikte twee goals mee op assists van Wantens. Het is positief dat we in het vooruitzicht van de eindronde overtuigend wonnen zonder een viertal sterkhouders. De score had hoger kunnen oplopen, want we misten wel een aantal kansen, zelfs in een minder goede eerste helft. We kwamen op achterstand na een tegendoelpunt, waaraan een buitenspelgeurtje ging. Onze doelman Beerens werd bij een afstandsschot door een thuisspeler, die net voor hem stond, het zicht belemmerd. In een uitstekende tweede helft stelden we echter orde op zaken. De concurrentie werd na deze wedstrijd aangescherpt. De Coninck hervat dinsdag de training. Aangezien de linkermiddenvelder zijn conditie goed onderhield, reken ik erop dat hij voor de eindronde inzetbaar zal zijn. We gaan de na-competitie met vertrouwen tegemoet, want op City Pirates werd bewezen dat we met deze brede kern bij afwezigheden wel wat kunnen schuiven met onze pionnen.”