Eendracht Aalst in eerste cupmatch freewheelend voorbij SV Anzegem

De score werd net voor het halfuur geopend door Mbaye. De Senegalees strafte een slechte terugspeelbal af. Op voorzet van Wantens trapte Dekuyper nummer twee tegen de netten. Na voorzet van Geenens en mistasten van de bezoekende doelman Degruyter diepte Dekuyper de kloof voort uit. Knap voorbereidend werk van Mbaye werd door Wantens afgerond. De ingekomen Razzi zorgde voor een forfaitscore na een aanval, opgezet door Panneel en Mbaye. In het slotkwartier haalden de Ajuinen de voet van het gaspedaal en Lecour profiteerde hiervan met een eerredder.

Nonchalance

“Dat er in het slotkwartier wat nonchalance in de rangen sloop en we hierdoor de nul niet konden houden, was het enige minpunt”, zei coach Carl De Geyseleer. “Ik ben weliswaar tevreden over onze prestatie, want we speelden op het slotkwartier na een uitstekende wedstrijd. Belesi voetbalde in de plaats van de geblesseerde Fabris (hiel) op hoog niveau. Ook de wisselspelers deden het goed.”

Dekuyper had met twee doelpunten een ruim aandeel in de zege. Vreemd genoeg geraakte de spits pas zaterdag speelgerechtigd. “Er was iets niet in orde met mijn spelerslicentie, maar vraag me niet wat”, zei de West-Vlaming. “Hoewel ik al een aantal jaren bij Aalst speel, mocht ik geen enkele officiële match spelen. De oefenwedstrijden speelde ik zogezegd als tester. Daags voor de bekermatch van vandaag (zondag, red.) kreeg ik het licht op groen.”

“Gelukkig maar, want het is voor een spits altijd belangrijk dat hij meteen op de afspraak kan zijn. Het is leuk dat ik tweemaal kon scoren, maar het was vooral een sterke collectieve prestatie. In cupduels tegen lagerspelende club heb je alles te verliezen en weinig te winnen. We zijn alvast klaar om sportief revanche te nemen tegen Mandel United. Het maakt voor mij niet uit of de West-Vlamingen met hun eerste elftal, dan wel met hun beloften komen. Doorstoten naar de volgende ronde is mijn enige bekommernis”, besloot de doelpuntenmaker.

Lees ook: meer voetbal in 2NA