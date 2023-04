Eendracht Aalst heeft licentie voor eerste nationale beet, maar is op sportief vlak de weg kwijt

VOLLEYBAL - CHAMPIONS PLAY-OFFS Maxime Capet en Menen laten vijfde plaats glippen tegen Lindemans Aalst: “We hebben écht wel de kansen gehad”

Decospan Menen moest op bezoek bij Lindemans Aalst met 0-3 of 1-3 winnen om over de thuisploeg naar de vijfde plaats te springen. Het werd een spektakelwedstrijd. De grensploeg liep 0-2 uit en kreeg in de vierde set drie matchballen die het echter niet verzilverde. Aalst won ook de tiebreak (21-25, 21-25, 25-18, 32-30 en 16-14) en haalt zo het thuisvoordeel in de twee barragewedstrijden binnen.