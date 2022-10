Eendracht Aalst haalt op Dikkelvenne fors uit met forfaitcijfers en is de nieuwe leider

voetbal tweede nationale ADe eerste forse uithaal van het seizoen van Eendracht Aalst op Dikkelvenne leverde de Ajuinen meteen de leidersplaats in tweede nationale A op. Wantens, met het openingsdoelpunt en een assist, en Dekuyper, met twee goals en een assist, hadden een ruim aandeel in de vijfde zege op rij.

Aalst is en blijft een voetbalstad met kritische supporters. De fans zijn niet alleen tevreden met een overwinning. Er moet ook spektakel te zien zijn. Na de krappe zege in de saaie derby tegen Erpe-Mere United waren de commentaren achteraf dan ook weinig lovend. Een beter antwoord hierop als een zege met forfaitcijfers kon de spelersgroep dan ook niet geven.

“Als je coach van Eendracht Aalst bent, dan weet je dat je veel negatieve kritiek moet slikken”, beseft Carl De Geyseleer. “Soms is het moeilijk om daar boven te staan, want die is vaak keihard, ook naar de spelers toe. Het enige wat ik vraag is dan ook wat meer respect naar hen toe. Wat ik soms lees op sociale media is er toch wel over. Onze spits Mitch Dekuyper is hiervan vaak het slachtoffer hoewel ik al vaak benadrukt heb dat hij met zijn werkkracht zeer belangrijk is voor de ploeg. Ik ben dan ook blij voor hem dat hij op Dikkelvenne twee keer kon scoren.”

Het resultaat laat vermoeden dat Eendracht zaterdagavond zijn beste prestatie van het seizoen neerzette. “Vooral onze tweede helft was echt indrukwekkend.” gaat De Geyseleer verder. “De score had hoger kunnen oplopen, want we misten nog een aantal kansen en er werd ons een zuivere strafschop onthouden voor een overtreding op George. Iedereen haalde een erg hoog niveau. Positief waren ook de sterke invalbeurten van Jari De Vriendt, Steve Ryckaert en Ibrahima Mbaye. De laatste pikte overigens zijn doelpuntje mee. We beschikken momenteel over een aantal sterke spitsen die onderling de concurrentie moeten aangaan.”

Er was een wereld van verschil tussen de prestatie van vorige week tegen Erpe-Mere United en zaterdag tegen Dikkelvenne. “Het grote verschil is dat Dikkelvenne in tegenstelling tot Erpe-Mere mee voetbalde. Dat is de keuze van de trainer en iedereen is vrij van de manier waarop ze spelen. Alleen is het zeer moeilijk voetballen tegen een ploeg die een bus voor zijn doel parkeert.”

Enig minpunt was de derde gele kaart voor Arne Van Den Eynde. “Die was onterecht en het is ook jammer dat we hem tegen SV Oudenaarde moeten missen, want hij is de jongste weken centraal op het middenveld zeer sterk bezig”, besluit De Geyseleer.

