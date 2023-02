Eendracht Aalst geeft op Sparta Petegem riante uitgangspositie uit handen tegen negen man

Veldrijden WK profs Timo Kielich (31ste) rijdt anoniem WK: “Ik geraakte niet in mijn ritme”

Timo Kielich bolde vijfenhalve minuut na winnaar Mathieu van der Poel over de meet in Hoogerheide. Dat was niet het resultaat dat de Kozenaar verwacht had. “Het liep vandaag voor geen meter. Ik voelde het al van bij de start. Neen, ik had dit niet zien aankomen. De voorbereiding was goed. Jammer, maar aan opgeven heb ik niet gedacht. Het blijft een WK, hé”, reageert Kielich.

