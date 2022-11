Eendracht Aalst-coach De Geyseleer tevreden na winst tegen Merelbeke: “Geen decompressie na winnen eerste periodetitel”

“We hebben het tegen een stug verdedigende ploeg na de rust goed gedaan”, gaf trainer Carl De Geyseleer aan. “Met George en De Coninck hadden we twee spelers met een actie in de voeten en dat loonde. Het stemt me tevreden dat er geen decompressie was na het winnen van de eerste periodetitel. Iedereen was gefocust, zodat we achterin op een vrijschop van Falzone niks weggaven.”

Acht wedstrijden ongeslagen

Aalst voerde de druk op en dat resulteerde in een doelpunt van Mbaye na doorkoppen van Dekuyper, maar de grensrechter had buitenspel gezien. Het betekende slechts uitstel. De Vriendt stuurde George gevat de diepte in en De Coninck nam diens voorzet succesvol op de slof. Aalst ging op zijn elan door. Maes voorkwam met een mooie save een tweede doelpunt van De Coninck en een kopbal van Mbaye werd door een bezoekende verdediger in extremis van de doellijn gekopt. Mbaye strandde op doelman Maes en George werd een halt toe geroepen door een toegesnelde verdediger. Na een schitterende actie van De Coninck trapte Mbaye via de bovenkant van de dwarsligger over. “Dat was jammer want die aanval verdiende een tweede doelpunt”, zei matchwinnaar De Coninck. “Het belangrijkste is wel dat we na het vieren van de eerste periodetitel nu ook de tweede periode succesvol inzetten. Mijn winnende goal kwam er na een prachtactie van het collectief. We leverden een sterke teamprestatie. Omdat het tweede doelpunt uitbleef, was het wel spannend tot op het einde, maar er werd zeer scherp verdedigd. We zijn nu intussen acht wedstrijden ongeslagen. Na onze laatste nederlaag op Cercle Brugge hebben we met z’n allen in de spiegel gekeken en zijn we op een volwassen manier beginnen spelen.”