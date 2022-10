Eén vroeg en twee late doelpunten bezorgen KSK Heist de overwinning tegen Rupel Boom: “Met de hakken over de sloot”

voetbal 1NKSK Heist behaalde zaterdag een 3-1-overwinning tegen Rupel Boom. Een afgetekende zege, maar de cijfers vertekenen het wedstrijdverloop. Een vroeg doelpunt van Jannes, een penalty, omgezet door Sam Van Aerschot in de 89ste minuut, en nog een goal van Troonbeeckx in de 90ste minuut velden het verdict. Halfweg de tweede helft had Matisse Thuys het Boomse doelpunt van de hoop gescoord, een minuut nadat Rupel Boom met tien was komen te staan.

De ene, Rupel Boom, zit alweer in zak en as en in nog viezere papieren, de andere is gelukkig en weet zich bevrijd van alle zorgen. Lange tijd zag het er naar uit dat deze wedstrijd op een 1-1-gelijkspel zou eindigen. Een tweede Heists doelpunt hing niet eens in de lucht. Maar een dom handspel in eigen strafschopgebied had tot resultaat dat Rupel Boom alweer moest afdruipen en met twee punten achterblijft. Het zijn niet de zorgen van KSK Heist, dat na de 4-1-nederlaag in Knokke toe was aan een wederopstanding.

“We begonnen goed aan de wedstrijd, en we vonden ook snel dat openingsdoelpunt, maar dan herstelde Rupel Boom het evenwicht”, sprak coach Jo Christiaens. “Boom benutte dan dat enige kansje en zo stond het plots 1-1. We hebben het onszelf alweer zeer moeilijk gemaakt, maar proficiat aan mijn spelers dat ze er toch zijn blijven in geloven. Dit zijn gouden punten, zeer welgekomen punten ook. Want het blijft onze betrachting aansluiting te vinden met de ploegen die in de eerste helft van de rangschikking staan. Maar dan mogen we wel niet in de fout gaan in wedstrijden als deze. Dat is gelukkig niet gebeurd. Was het met de hakken over de sloot? Dat mag je wel zeggen, ja.”

Mathieu Troonbeeckx zette na Matt Jannes en Sam Van Aerschot een derde keer de netten bol. “We begonnen goed, maar na een kwartier raakten we de greep over de wedstrijd kwijt. Met die 1-1 kregen we het deksel op de neus. Dat we zo ver inzakken, is mij een raadsel, ik kan er geen verklaring voor geven. Gelukkig was er in de slotfase dan toch nog die penalty en kon ik er nog een derde doelpunt bovenop doen. We hadden iets recht te zetten na die wedstrijd tegen Knokke. Deze zege doet dan ook veel deugd”, aldus Mathieu Troonbeeckx.

KSK Heist - Rupel Boom 3-1

KSK Heist: Fré Van Aerschot, Nys, Absisan, Sabhaoui, Benhamou (62’ Augustynen), Colman (66’ Orye), Jannes (74’ Wijns), Peers, Troonbeeckx, Vande Cauter, Van Aerschot.

Rupel Boom: Vits, Neral, Vervoort, Verkerken (56’ Mmaee), Lukebakio-Zola, Van den Broek, Traore, Gadji, Thuys (82’ De Herdt), Mwenda (68’ Buyl), Bliek.

Doelpunten: 6’ Jannes (1-0), 69’ Thuys (1-1), 89’ Sam Van Aerschot (2-1, pen.), 90’ Troonbeeckx (3-1).

Geel: Sam Van Aerschot, Gadji, Bliek.

Rood: 68’ Lukebakio-Zola (2 x geel). (JBS)

Lees ook: meer voetbal in 1N