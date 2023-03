“Een vertoning als die op Antwerp wil ik niet meer zien”: Steven Defour en KV Mechelen trekken zondag naar Union

“Neen, ik heb de wedstrijd van Union niet gezien gisteren”, stak Defour van wal. “Mijn zus trouwde. Ik heb vanmorgen wel wat beelden bekeken. Er is dat hele Europese parcours en ook nog eens de prestaties in de Belgische competitie. Na een moeilijkere periode is Union toch gaan winnen in Genk. De weinige rustmomenten zetten zij om in positieve energie. Ons plan is alvast duidelijk. Alleen zullen we er zondag met de volle 100% in moeten vliegen. 80 of zelfs 90% zal niet genoeg zijn.” Twee weken terug verloor Malinwa kansloos met 5-0 in Antwerp. Defour hoopt dat zijn troepen in het Dudenpark scherper voor de dag zullen komen. “Ik hoop dat ze geleerd hebben uit die prestatie. Zo’n vertoning wil ik niet meer zien van mijn jongens.”