“Een verlengd verblijf wordt moeilijk”: heroptredende Birger Verstraete lijkt laatste wedstrijd voor KV Mechelen gespeeld te hebben

Volleybal Lotto Volley League Assistent-coach Bram van den hove (Knack Roeselare): “We speelden relax en toch zeer alert tegen Gent”

Vakmanschap is meesterschap. We hebben het opgezocht. De echte professional onderscheidt zich door een ijzersterke discipline, een gezonde arbeidsethos en een continue drive om te blijven leren. Dat is hetgeen Knack Roeselare zaterdagavond in de Edugo Arena gedemonstreerd heeft. Ook al was het team van coach Vanmedegael reeds zeker van de poleposition tijdens de komende finales van de ‘Champions Play-offs’. Toch blijven ze - met opvallend veel plezier - hun taken uitvoeren.