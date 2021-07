Een type-Rob Schoofs en 17-jarigen met veel flair: drie KV Mechelen-youngsters maken meteen indruk

Senne Ceulemans • 19 jaar • aanvallende middenvelder

“Houd Senne Ceulemans maar in de gaten. Ik verwacht veel van hem”, werd ons verteld vanuit de Mechelse jeugdopleiding nog voor de voorbereiding startte. Et voilà. Ceulemans verzamelde heel wat minuten in de voorbije oefenmatchen én hij kon coach Wouter Vrancken bekoren. De aanvallende middenvelder kwam over van Beerschot en werd gehaald voor de beloften, maar het zou niet verbazen mocht hij binnenkort zijn plek in de A-kern opeisen. “Ik vind dat hij veel potentieel heeft. Dit was een dankbare transfer voor ons”, aldus Vrancken. Hij omschrijft Ceulemans als een speler met vista en overzicht. “Hij heeft het al heel goed gedaan. Senne combineert overzicht met volume. Hij durft meedenken. Je kan hem als type vergelijken met Rob Schoofs.”