Eén troost voor Pepingen-Halle na verlies tegen Racing Mechelen: alle ploegen onderaan laten punten liggen

De thuisploeg moest het in extremis stellen zonder doelman Martin Vandervorst. Tim Walravens was zijn vervanger. Die moest zich al na een goede minuut onfortuinlijke omdraaien toen Mauro de score opende voor Racing Mechelen. Zijn voorzet-schot werd gedragen door de wind. Pepingen-Halle reageerde aanvankelijk niet meteen zwaar aangeslagen. Er kwamen enkele kansjes. De beste in de aanvangsfase was voor Aalhoul die alleen voor doel opdook, maar voorlangs besloot.”

“Diep in de eerste helft werd de defensie van Pepingen-Halle zuiver uitgespeeld. Carrez mocht een schitterende aanval afronden. In de tweede helft toonde de thuisploeg zich offensief onmondig. Kansen kwamen er nauwelijks. Mayanga kreeg twee mogelijkheden. Eerst kon hij een voorzet van Emhandi tot twee keer toe niet benutten, daarna diende hij te ver uit wijken op een dieptepass van Abbou. Voor de Maneblussers was het allemaal goed. Zij controleerden.

Weinig kansen

Sportief manager Christophe Walravens legde de vinger op de wonde. “Je kunt niet zeggen dat we slecht gespeeld hebben. We hebben het momenteel echter heel moeilijk om echte kansen te creëren in de rechthoek. Mayanga scoorde in de heenronde blindelings. Nu moet hij zijn weg zoeken. In de eerste helft speelden we goed mee, maar het stond wel 0-2 bij de rust. We hadden goede zaken kunnen doen in de rangschikking. Op zaterdagavond lieten enkele ploegen punten liggen (ook op zondag verloor City Pirates, red.). Met één of drie punten extra hadden we kunnen klimmen in het klassement.”

“Volgende week recupereren we Vandervorst die er niet bij was omwille van werkverplichtingen. Achteraan missen we Doudaev. Hij gaat deze week op controle bij de dokter. Hij werd de voorbije weken gemist. Zijn aanwezigheid kan meer stabiliteit in de defensie brengen.”

Pepingen-Halle: Walravens, Morias, Abbou, Emmaneel, Pé, Neef, Vandenbrande, Aalhoul (61’ Emhandi), Chiffi (46’ Van Belle), Vandenberghe, Mayanga.

Mechelen: Smet, De Paepe, Knollenburg, Mauro (46’ Robert), Guldix, Harrou, Walen De Keyser, Kerckhofs, Spaenhoven, Ventôse (90’ Addaoui), Carrez.

Doelpunt: 2’ Mauro (0-1), 34’ Carrez (0-2).

