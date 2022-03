Eén punt tegen Seraing is voldoende voor KVO om zeker te zijn van behoud: “Extra week met zorgen vermijden”

“Op training hebben de spelers veel strijd gebracht”, zegt de oefenmeester. “Het toont aan dat ze de wedstrijd tegen Seraing heel serieus nemen. We staan er alvast goed voor. Niet alleen hebben we 6 punten voorsprong op het nummer 17, er staan ook nog eens twee ploegen tussen ons.”

“Maar zolang het niet definitief beslist is, blijf je er in je hoofd mee bezig. ‘Wat als die club wint’ of ‘wat als die ploeg verliest’, ik heb alles al zeker drie, vier keer bekeken. Daarom, de spelers moeten het nu afmaken en zichzelf een extra week zonder zorgen cadeau doen”, stelt Vanderhaeghe. “Dan kunnen we met een gerust gemoed - maar met een competitieve ingesteldheid - naar Eupen op de laatste speeldag.”

Domineren

Seraing moét winnen en dus kan KVO achterover leunen, toch? “Het is altijd plezant als je tegenstander vooruit moet voetballen en zo ruimte weggeeft. Club, bijvoorbeeld, moest tegen ons het spel maken, maar wij hielden goed onze organisatie vast en kwamen er enkele keren gevaarlijk uit”, gaat Vanderhaeghe voort. “Ja, we verloren met 1-3, maar ik zag mogelijkheden. Nu, het is altijd leuker om op de helft van de tegenstander te kamperen en vooruit te spelen. We willen ook nu domineren. We speelden wel vaker een goeie eerste helft zonder dat we onze kansen optimaal hebben benut, denk bijvoorbeeld op Anderlecht. We kunnen het geen 90 minuten volhouden om de taken naar behoren uit te voeren door een gebrek aan discipline, op en naast het veld.”

Injectie

De kern heeft kwaliteit, weet ook de coach, maar in de zomermercato moet er toch één en ander gebeuren. Zo loopt het contract van Capon af, en vertrekken bijvoorbeeld ook huurlingen Scherpen en Jäkel. “We hebben een injectie nodig met jongens die over drive en motivatie beschikken. We weten allemaal wie er vorig jaar allemaal vertrokken is en het is niet simpel om die op een paar maanden tijd te vervangen”, klinkt het bij Vanderhaeghe. “De transfermarkt schiet soms laat in gang. Kijk naar Hendry die op het einde van de transferperiode nog verhuisde. Trouwens, tijdens de interlandperiode speelden we tegen onze beloften (1-1) en zag ik bij hen enkele interessante profielen rondlopen.”

Betekent het denkwerk van Vanderhaeghe meteen dat hij ook volgend seizoen actief is bij KVO? “Neen, zoals geweten krijg ik ten laatste 20 dagen na de laatste speeldag duidelijkheid. Ik wil en ga niet speculeren: ik doe mijn job zoals het hoort en plan mee de voorbereiding. Pas als we gered zijn, praten we over de toekomst en transfers.”

Wat na 9 april?

Tot slot: zonder barrages is het seizoen van KVO al op 9 april voorbij. “Nogal absurd. Er is niks mis met een reguliere competitie van 18 clubs die duurt tot in mei. Ik stel me ook vragen bij de economische kant van de zaak. Een club moet ruim drieënhalve maand lonen betalen, maar er zijn geen wedstrijden meer om extra inkomsten te halen. En dat na twee coronajaren. We kunnen de spelers ook niet wekenlang op vakantie sturen. Soit, we blijven trainen tot begin mei en tussendoor spelen we oefenwedstrijden.”

Lees ook: voetbal in 1A