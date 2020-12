Een nieuw clubrecord voor Racing Genk: zeven zeges op een rij

Ook trainer John van den Brom voelde dat er iets speciaals in de lucht hing. “Zeven was het magische getal”, vertelde de trainer na de knappe zege tegen Antwerp. “Dit is een unieke prestatie, het is nooit eerder gebeurd. Vrijdag had ik er het al over op de persbabbel. Dit was een hele week lang een extra motivatie voor ons. We hebben onze rug gerecht, zoals wij dat zo mooi zeggen in Nederland en we hebben geprobeerd het spel opnieuw in handen te nemen.”