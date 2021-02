Een jaar geleden vertrok hij er als coach, nu treft Fred Vanderbiest (KVM) zíjn RWDM: “T2 is de rol die mij op het lijf geschreven is”

KV MechelenKV Mechelen-RWDM: dat vraagt om een interview met Fred Vanderbiest (43). De assistent-trainer van Malinwa treft in de beker de club van zijn hart. “RWDM is als KV Mechelen, maar dan kleiner.”

Hoe reageerde je toen duidelijk werd dat jullie tegen RWDM zouden spelen?

“Het wordt speciaal. Dat is zeker. Maar ik ben vooral blij dat we thuis voetballen, want het wordt geen simpele match. Verre van zelfs."

Wat moeten wij weten van RWDM?

“Er spelen jongens die de knepen van het vak kennen. Ik denk aan Terki en Rommens. Zij hebben ervaring in 1A. Met nog spelers als Libert, Rocha en enkele nieuwkomers als Van Den Bogaert van Westerlo. Om maar te zeggen: we mogen ze niet onderschatten.”

Het is ruim een jaar geleden dat je terugkeerde naar KV Mechelen na een halfjaar hoofdtrainerschap in Molenbeek.

“Na mijn vertrek bij Lierse (2017, red.) gooide ik het over een andere boeg. Van hoofdcoach werd ik assistent van Dennis van Wijk. Toen KV Mechelen aanklopte in januari 2018, ben ik mee op de kar gesprongen. Meteen voelde ik me hier thuis. ‘Mocht er iets gebeuren (Lees: een ontslag, red.), dan wil ik graag blijven’, zei ik tegen Dennis na amper twee weken. Ja, KV Mechelen is volledig mijn ding. Qua mentaliteit, beleving, het familiale. Mechelen zet ook stappen vooruit. Alles klopte, maar in de zomer van 2019 kwam RWDM. Ik wilde iets gelijkaardigs uitbouwen met de club waar ik alles aan te danken heb. Ik besloot toch naar Molenbeek te trekken en Mechelen, waar ik me goed voelde, achter te laten. (denkt na) Daarna is niet alles gelopen zoals ik verwachtte. Gelukkig stond de deur snel open voor een terugkeer naar KV.”

Waarom is het bij RWDM volgens jou fout gelopen?

“Van een heel professionele omkadering kwam ik terug naar - mét alle respect - iets helemaal anders. Oké, dat wist ik op voorhand. Maar toch... We trainden ‘s avonds, de spelers moesten zich haasten om op tijd op de training te geraken. Van het profgebeuren kom je op een semi-amateurniveau. Daar had ik het niet makkelijk mee. Op dat moment bots je op de limieten van de club.”

“Ik had KV Mechelen niet mogen verlaten voor RWDM. ‘t Was een foute keuze. Toen ik het aanbod van RWDM kreeg, zei iedereen tegen mij dat ik moest blijven bij KV. Ik zat er goed, voelde respect... (grijnst) Als iedereen zegt dat ik iets niet moet doen, dan doe ik het wel.”

Is je imago aangetast na je mislukte passage?

“Achteraf heb ik niet veel contact gehad met supporters of sommige bestuursleden van RWDM. Voor mij was mijn verstandhouding met de voorzitter (Thierry Dailly, red.) het belangrijkste. Dat is een vriend. (knipoogt) Als ik in panne sta, dan zou hij een oplossing voor mij zoeken. Net na mijn vertrek was onze relatie wat bekoeld. Hij voelde zich in de steek gelaten toen ik terugkeerde naar Mechelen. Intussen hebben we het uitgepraat. We spreken weer regelmatig met mekaar. Dat is belangrijk voor mij. Wat de rest in Molenbeek van mij denkt... Daar lig ik niet echt wakker van.”

‘Hoofdcoach zijn is niets meer voor mij’, zei je een jaar geleden. Blijf je bij dat standpunt?

“Ik sta dicht bij de spelers. Dat is altijd mijn stijl geweest. Ik kan moeilijk afstand nemen, en dat moet je tegenwoordig wel kunnen. Als T2 moet ik dat niet doen. Die rol is op mijn lijf geschreven. Ik sta ‘s morgens op en ga met volle goesting naar ‘de voetbal’. Dat is mijn hobby. Voor de training wat dollen met de spelers. Lachen en zeveren. Mekaar eens een ‘kloot aftrekken’. En dan komen we op het trainingsveld en zijn we aan het werk. Dat is mijn habitat. Nu amuseer ik mij een hele dag door."

Lijkt KV Mechelen op RWDM als club?

“Ze zijn te vergelijken. RWDM is als KV Mechelen, maar dan kleiner. Ook een volksclub, sfeer, familiaal, fanatiek. Zolang je je truitje nat maakt, is het positief. Maar als de fans zien dat je het laat hangen, worden ze negatief. Ze verwachten van de spelers dat ze er élke keer honderd procent voor gaan. Er zijn veel raakpunten tussen beide clubs.”

Er is ook een speler bij KV voor wie deze match speciaal wordt. Niklo Dailly, zoon van RWDM-voorzitter Thierry.

“Jonge kerel, 19 jaar, spits. Mooi profiel. Hij heeft pech dat er door corona geen beloftencompetitie is. Hij zit wel regelmatig in de selectie, maar maakte nog geen minuten. Op een halfjaar tijd heeft hij wel veel progressie gemaakt. Gaat hij volgend jaar titularis zijn? Neen, niet direct. Maar ik zie wel een jongen die op termijn minuten kan maken.”