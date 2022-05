Een foutloos parcours voor vrouwen van TC Gym in nationale interclub: “Een ijzersterke groep”

In de tweede nationale interclubafdeling bij de vrouwen plaatste TC Gym zich voor de eindronde. De manier waarop was best indrukwekkend: in de poulefase werd het vier keer op rij 6-0. “Een geweldig resultaat, er zit dan ook veel talent in ons team”, aldus Axana Mareen.

De poulefase van de nationale interclub overleven zonder een wedstrijd te verliezen: daarin slaagden de vrouwen van het Schotense TC Gym in de tweede afdeling. En opvallend: van het zevenkoppig team kwam elke speelster minstens één keer in actie in het enkelspel. Het waren Axana Mareen, Morane Meyers, Elisabeth Chantraine, Valentina Khrebtova, Marilyn Van Brempt, Lynn Janssens, en Morgane van den Bergh die voor dit straffe resultaat zorgden.

“Het was bij aanvang van de competitie de bedoeling om iedereen aan bod te laten komen”, aldus kopvrouw Axana Mareen, die op de nationale ranking op de 23ste plaats staat. “We kennen elkaar allemaal goed. We beschikken over een jong team met wel wat talent. Of we zouden meekunnen in eerste nationale ? Ik denk het wel. Morane en Elisabeth zagen vorige week hun ranking stijgen naar 105 punten. Iedereen in ons team is goed bezig.”

Sprong in klassement

Elisabeth Chantraine maakte op basis van haar resultaten van de laatste maanden een sprong van 95 naar 105 punten op de klassementsladder. De 16-jarige Morane Meyers, intussen nummer 48 in het land en ook goed op dreef op het ITF-juniorencircuit, steeg van 100 naar 105 punten. Valentina Khrebtova neemt na blessureleed de draad weer helemaal op en de 13-jarige Marilyn Van Brempt behoort in haar leeftijdsreeks tot de Europese top.

Zelf is Mareen ook tevreden over de manier waarop ze de laatste weken tennist. “Het gevoel zit inderdaad goed”, zegt ze. “Ik speel ook interclub in Frankrijk en daar won ik toch enkele wedstrijden tegen hoger gerangschikte speelsters. Het is zeker de bedoeling om binnenkort terug toernooien om het Belgian Circuit te spelen. Dat combineer ik dan met padel, want ik neem deel aan de trainingen van de nationale ploeg.”

In ieder geval: de dames van Gym kunnen zich opmaken voor de eindronde. Op 27 augustus komt in halve finale TC Lovanium op bezoek.