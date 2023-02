“Een beetje oorlog in de kleedkamer”: Nikola Storm en KV Mechelen geven zege helemaal weg in Eupen

Voetbal Jupiler Pro LeagueDe eerste uitzege sinds 10 september leek een feit voor Malinwa, totdat het met twee tegengoals van de hemel naar de hel ging Am Kehrweg. Zo doemt het degradatiespook opnieuw op Achter de Kazerne. “Wedstrijden op deze manier weggeven, is niet meer acceptabel”, was Nikola Storm duidelijk.

“Ongezien, teleurgesteld en een beetje oorlog in de kleedkamer.” Een greep uit het discours van Storm een kwartier na de wedstrijd, de Mechelen-spelers zochten al snel de bus op na het debacle in de slotfase. “Het is opnieuw kinderlijk hoe we een voorsprong uit handen geven. Tot de 86ste minuut was er eigenlijk niets aan de hand. Eupen ontwikkelde wel wat druk, maar echte kansen bleven uit. Na de gelijkmaker van N’Dri - iemand die op een stilstaande fase nooit een bal mag binnenkoppen, vind ik - krijgen ze nog wat extra drive. Nadien incasseren we de 2-1. Dat is enorm zuur.”

Het is lang niet de eerste keer dat Malinwa een voorsprong weggeeft dit seizoen. Dat bewijzen de statistieken. Mechelen verloor dit seizoen al 13 punten, nadat het zelf de openingsgoal maakte. Bovendien verspeelden de troepen van Defour 8 punten in de tweede helft tegen rechtstreekse concurrenten Seraing, Zulte Waregem en Eupen. “Als we twee à drie wedstrijden volwassener hadden uitgespeeld, was er op dit moment geen degradatiegevaar”, had Storm het bij het rechte eind. “Het is niet meer acceptabel op deze manier. Nu moeten we opnieuw blijven strijden en van wedstrijd naar wedstrijd toewerken. Bij een overwinning vanavond was het gevaar weer een beetje geweken. Zelfs met een gelijkspel was er nog niets verloren, maar nu komt de concurrentie steeds dichterbij.”

Over twee weken gaat Malinwa opnieuw op bezoek bij een concurrent. Dan is Seraing de tegenstander. Eerst volgt er vrijdag een duel met leider Racing Genk Achter de Kazerne. “Dat is op papier een moeilijkere wedstrijd dan tegen Eupen”, aldus Van Hecke - die zoals tegen Charleroi de geblesseerde Walsh verving op rechtsachter. “Maar de match moet gespeeld worden. Het enige wat we kunnen doen is er vol tegenaan gaan vrijdag.”

