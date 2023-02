Edwin Wang (Belisia) doet achterban een belofte: “Ik zal er een week later volledig staan”

voetbal tweede nationale BWie zondag in de topper tegen Capellen uitkijkt naar het debuut van Ewin Wang, zal toch nog een weekje op zijn honger blijven zitten. “Afgelopen week kreeg ik bij KVK Wellen een derde geel kartonnetje, waardoor ik automatisch geschorst ben voor de eerstvolgende wedstrijd”, aldus de Nederlander. “Dat stelt me wel in staat om de andere jongens bij Belisia nog beter te leren kennen. Jammer voor de achterban, maar ik beloof hen er een week later volledig te staan.”

Helemaal vreemd is de centrale middenvelder voor de meeste supporters trouwens niet. Eerder acteerde de Maastrichtenaar al een vijftal seizoen bij Spouwen-Mopertingen, waar hij met coach Jan Schoefs werkte. “Ik bewaar aan die samenwerking de beste herinneringen. We waren trouwens al in gesprek met het oog op volgend seizoen. Plots kwam de vraag of er misschien nu al kon samengewerkt worden. Als een club waar je voordien al aan de slag was, opnieuw interesse voor je heeft, getuigt dat ook van een zeker respect.”

“Dat is er trouwens ook van mijn kant; vandaar dat we er uiteindelijk ook zo snel zijn uitgeraakt. Uiteraard had ik ook wat graag het seizoen bij KVK Wellen afgewerkt. Als de kans op voetbal een reeks hoger zich evenwel aandient, wil je die wat graag grijpen natuurlijk. Bij Wellen toonde men begrip voor mijn keuze, waarvoor mijn grootste dank trouwens”, blikt Wang met voldoening terug op zijn periode bij geelblauw, waar hij anderhalf seizoen speelde.

Eenzelfde periode krijgt hij nu bij Belisia de kans om zich te tonen. “Het is ook hier een mooi verhaal, waar ik wat graag mijn schouders wil onderzetten. Ik ben erop gebrand mijn hernieuwde kennismaking niet ongemerkt te laten voorbijgaan.”

Deal nog niet rond

Waar Jan Schoefs tot het einde van dit seizoen de coaching voor zijn rekening zal nemen, is men achter de schermen nog druk doende met de zoektocht naar een nieuwe oefenmeester. “Stijn Vreven ligt al weken in de bovenste schuif, maar de deal is vooralsnog niet rond”, aldus sportief manager Raf Kerkhofs. “Vreven is er nog niet uit of hij zijn ambities as proftrainer helemaal wil opbergen. Allicht valt binnen ten laatste twee weken de beslissing.”

Lees ook: meer voetbal in 2NB