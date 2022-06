Edward Theuns na winst van kopman Pedersen in Louise-Marie: “Vandaag de sterkste ploeg”

Na de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour stond Edward Theuns in het winnende kamp. Trek-Segafredo-ploegmaat Mads Pedersen, ex-wereldkampioen, rondde in Louise-Marie een sprint van een elitegroepje overtuigend af.

Eén zaak is zeker! De 26-jarige Deen heeft de winst in de openingsrit van deze vijfdaagse rittenkoers niet gestolen. Zeventig kilometer van het einde liet hij een eerste keer in zijn kaarten kijken. Toen knalde hij met Quinten Hermans en Mauro Schmid naar de vroege vlucht (Vanoverschelde, Marchand, Debaele, Mudgway en Van der Meer). Een ontsnapping die laat tot stand kwam.

“Tegenwoordig wil iedereen mee zijn in zo’n vroege vlucht”, aldus Theuns. “Omdat die vroege aanvallers wel eens vooruit blijven. Vandaar dat het vaak lang duurt voor die ontsnapping tot stand komt. In alle ploegbussen wordt vooraf gezegd om te letten op wat de renners van Lotto-Soudal en Quick.Step-Alpha Vinyl doen. Ook bij ons is dat vooraf benadrukt.”

Beslissende slotronde

Zestig kilometer van het einde kwam er een hergroepering. Op het plaatselijke parcours rond Maarkedal stond de deur vaak achteraan open. Toch werd alles pas in de slotronde beslist. Eerst werden de meeste snelle mannen overboord gegooid. Onder meer onder impuls van Edward Theuns die zich eens te meer wegcijferde voor kopman Mads Pedersen, vooraf één van de favorieten.

“Denk dat ik zonder blozen mag zeggen dat we vandaag de sterkste ploeg waren”, ging Theuns verder. “Met Mads Pedersen, Alex Kirsch, Daan Hoole en ik zaten we met vier van de klassieke kern in de eerste groep. We namen de wedstrijd in handen. In de slotronde hielden Daan en ik het tempo zo hoog mogelijk. Net voor de Ellestraat kreeg ik in mijn oortje het signaal om nog eens door te trekken. Ik draaide vooraan op, wat later zette ik me op de kant.”

Leiderstrui verdedigen

Op Berg Ten Houtte probeerde Florian Sénéchal het nog met een uitval. Circa vijftien renners volgden snel. Onder meer Pedersen die in de laatste rechte lijn met veel overtuiging over Jasper Philipsen ging. De Deen begint met tien tellen voorsprong op Tim Wellens aan Beveren-Knokke, een etappe die op een sprint kan uitdraaien. Dus is Pedersen kandidaat-ritwinnaar. “We gaan onze verantwoordelijkheid opnemen en de leiderstrui van Mads verdedigen”, benadrukte Theuns. “Onze kopman maakt in deze rittenkoers kans op een goed eindklassement.”