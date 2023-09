Edward Still vreest na de 3-0-nederlaag op het veld van OH Leuven niet voor zijn job: “Alles komt goed”

Voetbal Challenger Pro League KV Oostende in de penarie: alleen laatste in 1B na verlies bij RFC Luik, eerste goal onbegrijpe­lijk afgekeurd

Stijn Vreven zit met de handen in het haar. Hoe keert KV Oostende het tij? Na drie speeldagen in de Challenger Pro League staat de kustploeg puntenloos op de allerlaatste plaats en heeft het nog geen enkele keer kunnen scoren. Op het kunstgrasveld van RFC Luik konden de Kustboys na een dubbele achterstand bij de pauze niet meer terugslaan. Al begreep geen mens in het stadion waarom de aansluitingstreffer van Berte, halfweg de tweede helft, door ref Quentin Pirard werd afgekeurd.