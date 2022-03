Edward Planckaert loodst Tim Merlier naar zege in Nokere Koerse: “Maar zo goed als Jonas Rickaert word ik niet”

“Deze wedstrijd is redelijk vroeg begonnen”, vond Planckaert. “Het was ook bijzonder nerveus. Logisch met al die kasseistroken, veel smalle wegen en heel wat ploegen die niet echt een sprinter mee hadden. En bij Lotto-Soudal konden ze zelfs op drie paarden wedden: Florian Vermeersch, Viktor Campenaerts of Arnaud De Lie. Denk dat we met de ploeg de finale heel goed kleurden. We waren altijd mee en we zorgden ervoor dat Tim Merlier niet in de problemen kwam.”