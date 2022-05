Edu is met Halle-Gooik op veertig minuten van finale play-offs: “We zullen niemand onderschatten”

Voor wie het eerste duel in Herentals bijwoonde, was het vorige week even schrikken. Real Herentals leek lange tijd te kunnen stunten en dwong de Pajotten tot verlengingen. In die extra tijd konden de bezoekers toen alsnog het tijd in hun voordeel doen keren. Edu beseft dat het ook vrijdag geen makkelijke opdracht wordt. “De spelers van Herentals hebben laten zien dat ze topfutsal kunnen brengen. We zullen in de return dan ook niemand onderschatten. Bij de rust stonden we weliswaar 3-1 achter, maar je kon niet zeggen dat we slecht gespeeld hebben. Tomic trof vroeg in het duel twee keer de paal. Het had de wedstrijd een ander aanzicht kunnen geven, als we toen hadden gescoord. Herentals gaf ons de bal, maar probeerde via hun techniciteit op de counter toe te slaan. In de eerste helft lukte dat. Nadien werden we veel efficiënter. Toch mag duidelijk zijn dat dit geen gelopen koers is, als we niet geconcentreerd spelen.”