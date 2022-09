Edmundsson (SK Beveren) scoort in historische zege, maar valt uit: “Je wint niet elke dag van Turkije

Met 2-1 legden de Faeröer eilanden de Turken over de knie. “Ik ben teruggekeerd vol positieve energie. Het gebeurt niet vaak dat we een groot land als Turkije kunnen verslaan. Bovendien hebben we in de laatste vier wedstrijden in de Nations League niet meer verloren”, aldus Edmundsson. Het was een stunt met grote ‘s’, zeker als je de inwonersaantallen bekijkt. Op de Faeröer eilanden wonen amper 50.000 mensen, Turkije telt 85 miljoen inwoners. “Of de mensen gek werden? Ze zijn zeker tevreden. Het zou wel wat gekker geweest zijn, als het niet zondagavond was. Op maandag moet iedereen werken.” Staan de Faeröer nu dichter bij het ooit halen van een groot tornooi. “We spelen elke match om te winnen, uiteraard, maar voor mij is dat nog steeds onrealistisch.”