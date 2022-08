Edmundsson (SK Beveren) eindelijk terug voetballer na lange blessure: “Beveren zag de echte ‘Eddy’ nog niet, ik kan nog twee niveaus beter”

SK Beveren startte uitstekend aan de eerste helft met een goeie actie van Ribeiro Costa die Hoggas kon bereiken. Zijn voorzet kwam perfect voor Maderner maar de Nederlandse doelman Mike Havekotte had een uitstekende parade in huis. Diezelfde Havekotte moest opnieuw ingrijpen toen Hoggas een bal van een verdediger voor de voeten kreeg. Even later was het wel prijs. Op een hoekschop van Ribeiro Costa kon Maderner de bal mooi overhoeks in doel koppen. De Beverse aanvalslust viel wat stil en aan de overkant reageerde Brondeel gevat op een goeie poging. De rust werd gehaald met de 1-0-voorsprong. Na de koffie zakte de thuisploeg wat in en Helmond Sport kon profiteren via Essanoussi. In de slotfase ging SK Beveren er dan toch nog over. Verstraete vond de (tot dan bleek ingevallen) Buus Jacobsen met een uitstekende bal en de Deen legde goed terug. Hoggas werkte secuur af en zette de 2-1 op het bord. Een al bij al geslaagde galawedstrijd dus, al zijn er defensief zeker werkpunten. Ribeiro Costa en Hoggas konden in positieve zin opvallen.