Edisson Jordanov (KVC Westerlo): “We kunnen in de best mogelijke omstandigheden naar de competitiestart toeleven”

“Het waren inderdaad nog twee stevige testen”, klinkt het bij Edisson Jordanov. “De partij tegen Beerschot werd eerst ook weer achter gesloten deuren gespeeld, maar dat had geen bijzondere reden. Dat hebben we de voorbije weken wel vaker gedaan. In de match tegen AZ vielen er niet echt veel kansen te noteren, maar ik denk dat het publiek toch wel een interessant duel gezien heeft. AZ is al jaren een gevestigde waarde in de top vijf van de Nederlandse competitie en ook voor hen was het de laatste match voor de competitiestart, dus het was een goeie test om te zien hoever we staan. Ons niveau moet misschien nog een beetje opgetrokken worden, maar ik denk wel dat we er klaar voor zijn.”

Iedereen fit

“Jammer van die tegengoal op het einde”, beseft ook Jordanov. “Maar goed, het is beter dat het nu gebeurt, dan in de competitie. Dat zijn zo van die details waar nog aan gewerkt kan worden. We hebben nu nog een week de tijd om alles verder bij te schaven. Conclusie na de voorbereidingsperiode? Het belangrijkste is dat iedereen nog eens negentig speelminuten in de benen heeft en dat er geen blessures te noteren zijn. Iedereen is fit, dus we kunnen in de best mogelijke omstandigheden naar de competitiestart toeleven.”

“Iedereen kijkt ernaar uit”, besluit de 29-jarige rechtsachter. “Onze kern is inderdaad héél breed, maar de matchen gaan elkaar dit seizoen sneller opvolgen en de intensiteit gaat hoger liggen. We gaan dus iedereen echt wel nodig hebben. Voor veel jongens is het de eerste keer dat ze op het hoogste niveau zullen aantreden, dus voor hen wordt het een nieuw avontuur. Ikzelf heb intussen al de nodige ervaring opgedaan in de Europa League en met de Bulgaarse nationale ploeg, maar ook voor mij wordt het een eerste kennismaking met de Belgische eerste klasse. Ik beschouw het als een heel mooie uitdaging om mezelf nog verder te verbeteren.”