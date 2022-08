Edisson Jordanov (KVC Westerlo) hoopt op een stevige reactie tegen hekkensluiter Eupen: “Er zullen geen fouten meer gemaakt mogen worden”

voetbal jupiler pro leagueKVC Westerlo likte de voorbije week zijn wonden na de onfortuinlijke 5-4-nederlaag op het veld van KV Mechelen. Dat was even een flinke opdoffer, maar het team van Jonas De Roeck heeft al vaker getoond dat het de knop snel weer kan omdraaien. Krijgt hekkensluiter Eupen zondagavond de rekening gepresenteerd?

“We hebben inderdaad al vaker tegenslagen gekend”, weet de rechtsachter. “Zowel op het einde van vorig seizoen in 1B als de voorbije weken in 1A. De groep weet intussen wel hoe we daar moeten mee omgaan. Al moet ik eerlijk gezegd wel toegeven dat het niet simpel was om na die 5-4-nederlaag in Mechelen de knop om te draaien. Het was even moeilijk, maar we moeten nog altijd gewoon verder blijven werken zoals we bezig zijn.”

Waar is het fout gelopen in Mechelen? “Er waren veel details die niet goed zaten”, klinkt het. “Vooral defensief. Het spel op zich was inderdaad niet zo slecht. Er werd bij momenten goed gevoetbald, maar het leverde geen resultaat op. En als je vijf doelpunten slikt, mag je duidelijk niet tevreden zijn. Zeker niet als verdediger. Er zijn dus nog wel wat verbeterpunten.”

Reactie tonen

Tegenstander Eupen staat momenteel laatste. Op papier een goed moment dus voor Westerlo om zich te herpakken, maar laat dat nu meestal de gevaarlijkste opdrachten zijn. “Het is niet omdat we thuis nog niks laten liggen hebben, dat we Eupen zomaar zullen verslaan”, beseft Jordanov. “Ik heb Eupen al een paar keer aan het werk gezien. Ze hebben gewonnen tegen Club Brugge, dus dat wil zeggen dat er toch wel kwaliteit aanwezig is. Nadien hebben ze echter geen constante meer in hun resultaten kunnen brengen. Het belooft weer een evenwaardige wedstrijd te worden, tussen twee ploegen die nog eens een overwinning nodig hebben.”

Mogen we zondag een stevige reactie verwachten van KVC Westerlo? “I surely hope so”, besluit Jordanov. “De beste manier om te reageren na een nederlaag is nog altijd met een overwinning. De groep is nog jong en iedereen weet wel wat goed en fout loopt op dit moment. Zowel individueel als collectief. Als we de drie punten thuis willen houden, zullen we op ons best moeten zijn. Er zullen geen fouten meer gemaakt mogen worden.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League