Eddy Vanhemel (U23 OHL): “Zure nederlaag, maar we moeten vooral trots zijn”

voetbal eerste nationaleDiep in de blessuretijd scoorde verdediger Renson met zijn tweede van de namiddag de winning goal voor leider Patro Eisden Maasmechelen. “Dat is zuur voor mijn jongens, maar we moeten vooral trots zijn op wat wij vandaag met onze opleidingsploeg toonden tegen de titelfavorieten”, zei coach Eddy Vanhemel.

De wedstrijd die niet op de gebruikelijke ‘thuishaven’ van de OHL-beloften in Tienen werd gespeeld maar aan Den Dreef, kende twee gezichten. In de eerste helft waren de bezoekers veruit de betere en meest ondernemende ploeg. Patro toonde zich letterlijk en figuurlijk volwassener dan de OHL-jonkies. Er was een sterke doelman Nordin Jackers nodig om de schade aan de rust te beperken tot 0-1. De van Waasland-Beveren overgekomen Limburger stopte knap een penalty van Kis en hield met puike saves pogingen van Mehanovic, Ferber, Bamona Lubelu en ex-OHL’er Bounou uit zijn doel. Bij de goal van Renson op het halfuur, na een verre inworp, was hij kansloos. Offensief kon de thuisploeg daar alleen een poging van Acquah en één van Schingtienne, die beiden het zijnet troffen, tegenover stellen.

Zimmermann maakt gelijk

Een heel ander en beter OHL in de tweede helft. “Tijdens de rust heb ik tactisch wat bijgestuurd en de jongens hebben dat zeer goed ten uitvoer gebracht”, zei Eddy Vanhemel.

Inderdaad, OHL zette meer druk vooruit, toonde meer lef, was scherper in de duels, dreigde en deed de leider twijfelen. Op het uur werd Acquah nog net afgeblokt. Even daarna werd een tweede bezoekende treffer wegens buitenspel afgekeurd. Geen 0-2, seconden later wel 1-1. Joshua Zimmermann was de hele Patro-defensie te vlug af en plaatste de bal buiten het bereik van keeper Belin in doel.

Patro pakte uit met een slotoffensief. Jackers ging gepast in de voeten van Bounou maar kwam tien minuten voor tijd een fractie van een seconde te laat toen Bamona Lubelu vrij voor hem opdaagde. Tweede penalty van de namiddag voor de bezoekers en tweede misser, want Bounou trapte de bal tegen de onderkant van de deklat.

Diep in de blessuretijd werd het toch nog 1-2, toen de bal doorschoot in de zestien en Renson de winning goal tegen het net prikte. De bezoekers konden hun geluk niet op, het jonge OHL lag uitgeteld op de grasmat.

“Goed bezig”

“Doodjammer, maar wat wij vooral in de tweede helft als opleidingsploeg toonden, moet ons heel trots stemmen”, zei coach Eddy Vanhemel. “Als ik deze prestatie vergelijk met die van de heenmatch in augustus, toen we met 3-0 verloren en op alle vlakken te kort schoten, kan ik alleen maar trots concluderen dat wij na ruim zeven maanden voetballen in eerste nationale veel volwassener, sterker en beter zijn gaan voetballen. Dat een 18-jarige jongen als Sagrado vrijdag in Charleroi bij de A-ploeg van Marc Brys speelminuten kreeg en dat Joshua Zimmermann (21) daar op de bank zat, bewijst dat wij bij de U23 goed bezig zijn en doen wat me moeten doen: jonge spelers klaarstomen voor de A-kern.“

De volgende thuismatch van OHL U23 is de derby tegen Tienen, over twee weken. “Ook aan Den Dreef, hopelijk komen veel fans ons aanmoedigen”, besluit Eddy Vanhemel.

U23 OHL: Jackers, Sagrado, Schingtienne, Van Bost, Breugelmans, Shkurti, Gilis, Asante, Acquah, Van Camp (89’ Vanhaeren), Zimmermann.

Patro Eisden: Belin, Dijkhuizen, Corstjens, Renson, Kis, Pietermaat, Gueroui, Bounou, Mehanovic (82’ Bammens), Ferber (90+3’ Verburgh), Bamona Lubelu.

Doelpunten: 31’ Renson (0-1), 65’ Zimmermann (1-1), 90+3’ Renson (1-2).

Geel: Sagrado, Van Camp, Shkurti, Bamona Lubelu.

