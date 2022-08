Eddy Vanhemel (coach OHL U23): “Hoe meer spelers wij moeten afstaan voor A-kern, hoe blijer wij zijn”

voetbal eerste nationaleDe U23 van OHL wonnen woensdagavond hun openingsmatch in eerste (amateur)klasse. In Tienen, waar de U23 de meeste van hun thuismatchen spelen, werd het 1-0, een late goal van invaller Milan Taildeman.

“Dat de beloftenteams van 1A vanaf nu in 1B, of in eerste of in tweede nationale aantreden, vindt U23-coach Eddy Vanhemel (53) een heel goede zaak. “Onze beloftevolste jongeren raken in het ‘mannenvoetbal’ vlugger vertrouwd met het professionele voetbal. Het hoofddoel van de U23 blijft de doorontwikkeling van individueel talent”, zegt Vanhemel, die aan zijn derde seizoen bij OHL bezig is. Als ‘head of coaching’ en sinds anderhalf seizoen ook beloftentrainer.

Extra uitdagingen

“Door in het ‘mannenvoetbal’ aan te treden, komen er voor de spelers extra uitdagingen en taken bij. In de beloftencompetitie speelden de jongens tegen leeftijds- en krachtgenoten. Dat is voetballen en laten voetballen, met weinig tactische aanpassingen tijdens de wedstrijd zelf. Nu zij voor de punten spelen, wordt het tactische veel belangrijker, en moeten de jongens zich ook tijdens de wedstrijd kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Zoals tegen Hoogstraten. In de slotfase staat het 0-0, wat doe je? Dat ene punt veiligstellen, of ga je toch nog voor de overwinning, al houdt dat risico’s in?”

“Ook dat onze beloften spelers partij geven die tien jaar ouder en fysiek meer ontwikkeld zijn dan zijzelf, die meer wedstrijdervaring hebben - nogal wat eersteklassespelers hebben 1A- of 1B-ervaring - en die gewoon zijn voor de punten te knokken, wordt aanpassen. Dat zagen we tegen Hoogstraten in de aanvangsfase en in het eerste gedeelte van de tweede helft. We werden toen even overpowerd, maar kwamen geleidelijk weer in ons spel.”

Om te trachten een goed figuur te slaan in eerste nationale, trok OHL gericht enkele jongere spelers aan. En nogal wat zelf opgeleide jongens kregen een contract. Patris, Nsingi en de herstellende Keita lijken intussen vaste waarden in de A-kern. Wat als jongens zoals Shengtienne, Acquah, Sagrado, Shkurti, Taildeman of zo door Marc Brys opgeëist worden voor de A-kern: een aderlating voor de U23, toch? “Hoe meer spelers de stap naar da A-kern zetten, hoe blijer wij zijn”, zegt Eddy Vanhemel met overtuiging. “Dat zou het bewijs zijn dat we goed bezig zijn.”

Studenten

Nogal wat spelers in de kern van de U23 combineren voetbal met studies. “Dat is doorgaans best te doen”, zegt Eddy Vanhemel. “Vergelijk het met een aantal clubs in eerste nationale die niet als échte profclub werken en waar er spelers zijn die naast het voetbal nog een fulltime- of halftimejob hebben. Door goede afspraken met de universiteit of de hogeschool, moeten onze studerende kernspelers geen enkele van de trainingen – wij trainen ’s namiddags – missen.”

Tienen

Net als heel wat fans vindt Eddy Vanhemel, ex-speler van Winterslag en Overpelt en ex-coach van Bilzen, Bocholt, de U19 en de beloften van Racing Genk en voormalig assistant-coach van Tom Van Inschoot bij Lommel, het jammer dat OHL voor de meeste van zijn thuiswedstrijden moet uitwijken naar Tienen, want het speelveld aan de Korbeekdamstraat in Oud-Heverlee heeft niet de reglementaire minimumafmetingen voor eerste nationale.

“Anderzijds biedt dat ook opportuniteiten”, meent Eddy Vanhemel. “Als wij met leuk voetbal en goede resultaten voetbalfans uit de Tiense regio kunnen enthousiasmeren, gaan die misschien ook geneigd zijn om regelmatig naar Leuven af te zakken naar onze A-ploeg aan het werk te zien. En het is ook de bedoeling dat wij OHL-supporters zodanig enthousiasmeren dat zij naar de U23 te gaan kijken in Tienen. Want Leuven-Tienen, dat is nu toch ook weer niet zo’n verre verplaatsing.”

Trouwens, de U23 van OHL spelen vijf van hun thuismatchen aan Den Dreef: tegen Tienen, FC Luik, Olympic Charleroi, Patro Eisden en de U23 van Antwerp.

