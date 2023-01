Eddy Van Hecke (Sint-Kruis-Winkel) voor topper tegen Watervliet: “We willen in het spoor van Evergem 2020 blijven”

Eddy Van Hecke staat nog steeds in de dug-out van FC Sint-Kruis-Winkel. De ervaren coach overwoog vorig seizoen al een punt te zetten achter zijn carrière, maar deed er na de knappe derde plaats nog een jaartje bij. “Ik deed het toen nog allemaal alleen en vroeg om een assistent.”

“Wim Van De Velde kwam erbij als ambitieuze T2, met de bedoeling om mij op te volgen als hoofdcoach. Na dit seizoen kan ik er definitief mee stoppen. Met Wim laat ik de ploeg in goeie handen achter.”

Fantastische kern

Spijt van de beslissing om de ploeg ook dit seizoen te leiden zal Van Hecke allerminst hebben. Sint-Kruis-Winkel pakte tot dusver een fraaie 41 op 51. “Vorig seizoen liep een beetje op een sisser af. We hadden er een goed jaar opzitten en verloren de laatste wedstrijd van de eindronde voor promotie.”

“Dit seizoen wilden we opnieuw bovenaan meedraaien. Tot nu toe slagen we daar goed in, omdat ik over een fantastische kern beschik. Ik moet wekelijks een paar spelers thuis laten, die in tien andere ploegen van deze reeks gewoon basisspeler zouden zijn.”

“Aan het einde van het seizoen afscheid kunnen nemen met promotie voor de eindronde zou een mooi verhaal zijn. We hebben het maximum van de punten in de tweede periode en staan ook negen punten voor de vierde in het algemene klassement. We staan er goed voor om een ticket voor de eindronde te bemachtigen.”

Evergem favoriet

Ook de oppergaai in derde provinciale A behoort nog tot de mogelijkheden voor Van Hecke. Sint-Kruis telt vier punten minder dan Watervliet en drie punten minder dan Evergem 2020, dat nog een match tegoed heeft. “Watervliet en wij zijn aan elkaar gewaagd, maar Evergem 2020 steekt er een beetje bovenuit. Zij verloren dit seizoen nog maar vier punten.”

“Als ze hun inhaalmatch op Waarschoot winnen, staan ze toch drie punten voor Watervliet en zes punten voor ons. Evergem is de grote favoriet, maar wij geloven er nog altijd in. Als we gelijke tred kunnen houden en Evergem laat nog ergens een steek vallen, dan kan het nog heel spannend worden. Op de voorlaatste speeldag van het seizoen, onze laatste thuiswedstrijd, komt Evergem 2020 bij ons langs.”

Beter op kunstgras

Zondag krijgt SKW het bezoek van Watervliet. “Dat is al een hele belangrijke om in het spoor te blijven van Evergem 2020. We verloren tegen hen op de eerste speeldag nog met 2-1 omdat we na twintig minuten al met een man minder stonden. We deden de hele wedstrijd goed mee en hadden er ook iets kunnen rapen.”

“Op ons kunstgrasveld voelen wij ons veel beter. We doen het wel zonder de geelgeschorste Osman Balkan en de geblesseerde Quinten Van De Wiele. Sven Ingels is twijfelachtig.”