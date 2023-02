Eddy Van Daele (Sint-Laureins) voor de topper tegen FC Destelbergen: “Ik verwacht een reactie van mijn groep”

“We maakten vorige week een slechte beurt. Zeveren troefde ons af qua gretigheid. We verloren de duels en ook de tweede bal was voor de tegenstander. Na twaalf minuten kijk je tegen een 2-0-achterstand aan en dan weet je dat het moeilijk wordt. Op een heel slecht veld slaagden we er niet in om een vuist te maken. Na de wedstrijd maakten we al een analyse en de zaken die ik hier opsomde, kwamen ook uit de groep. Dinsdag hebben we nog eens alles op een rijtje gezet en ik verwacht een reactie van mijn groep. De gretigheid was er, of dit een garantie is om punten te pakken tegen Destelbergen is iets anders.”

Kwaliteit

Spannend is de titelstrijd intussen wel. Van Daele weet dat Destelbergen qua kwaliteit de beste troeven heeft. “Wat mij betreft is Destelbergen nog steeds de ploeg met de meeste kwaliteit. Vooral qua offensieve slagkracht is het een te duchten ploeg. Mussche, Basyn, Owusu, mijn collega heeft veel ijzers in het vuur en wat lager op het veld verdeelt Fordjour toch goed het spel. Maar je merkt wel dat ook zij af en toe mindere momenten hebben. Twee van de drie voorbije wedstrijden eindigen op een 0-0. Er zijn dus wel mogelijkheden en die gaan we proberen grijpen.”

Blessures

Sint-Laureins kruipt dus graag in de rol van underdog. Spiegelen de Goalgetters zich aan Kleit, de underdog, die vorig jaar het felst klauwde? “Een beetje wel, net als voor hen is promotie ook voor ons geen ‘must’, al wil het bestuur ooit wel die stap zetten. Voor ons was top vijf bij de start van het seizoen het doel. Dat mag niet meer fout lopen. Al hoop ik dat we wat gespaard blijven van blessures. Tot speeldag tien moest ik nauwelijks aan mijn ploeg sleutelen. Maar dan begon het en was het week na week toch wel wat puzzelen. Blijft die blessurelast wat achterwege dan denk ik dat we ons in de top drie kunnen handhaven.”

