Eddy Van Daele (Goalgetters Sint-Laureins): “Het slagen van ons seizoen hangt niet af van het resultaat in Latem”

voetbal tweede provinciale aTopper met hoofdletter T in Latem. Latem en Sint-Laureins strijden om de punten én de periodetitel. Latem 24 op 27, Sint-Laureins 25 op 27. Latem moet dus winnen om de periodetitel te pakken, de Goalgetters hebben voldoende aan een puntje. Eddy Van Daele, T1 bij de Goalgetters heeft het gevoel dat zijn groep klaar is voor de topper.

“Mooier kan haast niet. Op de slotdag van de periode strijden om die eerste prijs. Ik heb niet het gevoel dat er een favoriet is voor dit duel. Zowel wij als Latem scoren vlot en gaan telkens voor de winst. Zelf zag ik de tegenstander nog niet aan het werk. Maar dat Nathan Fonck een van de goudhaantjes in het team van mijn collega Christophe Van Heyste is, is zeker. En die Bekim Hykaj is natuurlijk ook een heel goede voetballer. Dan heb je nog Gilles Deceuncink, sterke ‘box to box’. Maar wij kunnen daar ook wel mooi volk tegenover zetten.”

Quinten De Muer

Van Daele zal voor de topper niet kunnen rekenen op goalgetter Quinten De Muer, dit seizoen al goed voor zestien doelpunten. “Natuurlijk had ik er Quinten graag bij gehad, maar ik heb het gevoel dat we zijn afwezigheid wel kunnen opvangen. Vorige week scoorden tegen Zeveren drie verschillende spelers, de week voordien vier. We hebben dus wel meerdere ijzers in het vuur.”

Winnaarsmentaliteit

De Goalgetters mogen zich hoe dan ook al de revelatie van de heenronde noemen. Een rol als titelfavoriet werd hen niet toegedicht. Van Daele wil ook liever de druk wat weg houden. “Het slagen van ons seizoen hangt niet af van het resultaat in Latem. Natuurlijk willen we die periodetitel op zak steken. Maar als coach weet je dat decompressie dan om de hoek loert. Kijk naar Maldegem. Vorig jaar zeven punten bonus en toch nog alles uit handen gegeven. Of wij een titelfavoriet zijn? Daar is het nog te vroeg voor, maar we staan veel verder dan vorig seizoen. Toen ontgoochelden we. Nu steekt iedereen in vorm, de sfeer is een stuk beter en ik zie meer winnaarsmentaliteit. Onze tegenstander heeft morgen het thuisvoordeel, maar ik verwacht dat heel wat fans van Sint-Laureins de trip naar Latem zullen maken.”

