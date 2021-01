Eddy Peeters stopt na dit seizoen als T2 van Hoogstraten: “Ik blijf supporter nummer één”

Nadat hij tal van jeugdreeksen doorliep, werd Peeters in 2017 voor het eerst T2 onder Bart Wilmssen. Na het ontslag van die laatste behoedde hij de Rooikens met een indrukwekkende 18 op 21 voor de degradatie. In 2018 werd Peeters opnieuw assistent, dit keer van Johan Lauryssen. Na diens ontslag in oktober 2019 promoveerde hij een tweede keer tot hoofdcoach. Door de komst van Frank Belmans zette hij dit seizoen met alle plezier weer een stapje terug.

Opluchting

Peeters is duidelijk niet over één nacht ijs gegaan. “Ik heb er heel lang over nagedacht en ik zal altijd supporter nummer één blijven, maar door de coronabreak ben ik wel gaan beseffen dat er meer is in het leven dan voetbal alleen. Bovendien werd de combinatie met mijn job in de bouw steeds zwaarder. Ik word er tenslotte ook niet jonger op, waardoor ik wat meer tijd voor mezelf en mijn gezin wil in plaats van het gejaagde leven dat ik de laatste jaren leid. Op dat vlak is mijn beslissing een hele opluchting.”