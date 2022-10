Eddy Lissens zwaait af als motard bij wielerbond: “Ik kan nu gaan vissen met Lucien Van Impe”

In 2000 werd Eddy Lissens actief bij de wielerbond. “Ik was een fervente supporter van Lucien Van Impe, we werden goede vrienden. Ik ging naar zijn koersen kijken en raakte vertrouwd met de koers. In 2000 werd ik afgevaardigde bij de bond. Ik werd nationaal commissaris en een jaar later motard. Dat laatste was niet verwonderlijk. Beroepsmatig was ik bij de Leuvense politiechef van de motards. Meer dan twintig jaar lang heb ik als jurylid vooraan in de koers mogen rijden naast de koersdirecteur. Elke keer zat in de mooiste loge. Ik heb altijd gezegd dat ik op mijn vijfenzestigste met deze job zou stoppen. Op twaalf dagen na heb ik woord gehouden (Lissens verjaart op 27 september, red.). Ik kan nu gaan vissen met Lucien Van Impe (lacht).”

Volledig scherm Voor Eddy Lissens was het WK in Leuven een hoogtepunt. © RV

Veel mooie momenten

Eddy Lissens maakte veel mooie momenten mee. “Het WK in Leuven vorig jaar was toch wel een hoogtepunt. Ook de winst van Fabian Cancellara in de Ronde van Vlaanderen zal ik snel vergeten. De manier waarop hij op de Bosberg wegreed van Tom Boonen, was indrukwekkend. Die grote koersen spraken uiteraard aan, maar toch had ik net zo veel plezier in kleinere koersen bij de nieuwelingen of de juniores. Daar is de stress veel minder. Er zijn geen TV-reporters of fotografen waar je moet op letten. Het dieptepunt? De val die ik veroorzaakte van Julian Alaphilippe in de Ronde van Vlaanderen. De Fransman heeft me alles vergeven. We mailen elkaar nog vaak, maar het was een zwarte dag.”

Volledig scherm Eddy Lissens blijft wel nog actief binnen de wielerbond. © EVL

Actief

Het is maar de vraag of dat vissen met Lucien Van Impe er snel zal komen. Eddy Lissens lacht. “Ik blijf actief bij de bond. Als commissaris mag ik de koers volgen in de wagen of als bijzitter op de motor. Ik ben Vlaams en nationaal coördinator veldrijden. Ik zit ook in de Vlaamse en Belgische wegcommissie en de veiligheidscommissie. Toch moet dat vissen met Lucien er opnieuw van komen.”