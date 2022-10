Eddy Dierickx kan zaterdag de eerste periodetitel pakken met FC Averbode-Okselaar: “Er is terug leven in de brouwerij”

“De winst van Rotselaar tegen Kessel-Lo was vooraf geen item in de kleedkamer”, weet Eddy Dierickx. “Daar werd niet eens over gesproken. Wij stonden zelf voor een lastige derby tegen Keiberg, dat de voorbije jaren al een paar keer de bovenhand haalde. Dit keer viel er echter niets af te dingen op onze overwinning. Wij hadden het thuisvoordeel, we speelden op een uitstekend veld en we waren over de ganse lijn gewoonweg de betere ploeg. Hun doelman heeft Keiberg in de eerste helft nog een paar keer rechtgehouden, maar na die strafschop was de ban gebroken. Chapeau voor mijn spelers. Zij hebben opnieuw de juiste mentaliteit getoond.”

Periodetitel?

Het voetbal leeft duidelijk weer in Averbode? “Het was een mooie middag”, beaamt Dierickx. “De jeugdwerking werd in de kijker gezet, er waren meer dan honderd deelnemers op de footlunch en iedereen keerde achteraf tevreden naar huis. Er is inderdaad terug leven in de brouwerij. Na een paar mindere jaren is dat meer dan welkom. Alles hangt natuurlijk wel af van de resultaten. We hebben tot nu toe al een quasi perfect parcours afgelegd. Daar mogen we best wel fier op zijn. Het zal nu de uitdaging zijn om dit zo lang mogelijk vol te houden.”

In Haasrode kan de kers alvast op de taart gezet worden? “Een unieke kans”, beseft de coach van FC A-O. “Maar ons seizoen staat of valt niet met die periodetitel. Of het zaterdag lukt of niet, er zijn nadien nog altijd twintig matchen te spelen. Een eindrondeticket zou ons natuurlijk wel de nodige rust kunnen bezorgen, maar het is zeker geen must. Haasrode gaat ons ongetwijfeld een hak willen zetten. Dat is normaal. Als je tegen de leider speelt, is de motivatie altijd extra groot. Het is aan ons om daar iets tegenover te stellen.”

Tweede ambtstermijn

Eddy Dierickx (52) is aan de Vorststraat bezig aan zijn tweede ambtstermijn als trainer. Met succes, zo blijkt. “Vorig seizoen is er ergens het een en ander fout gelopen”, klinkt het. “Het is niet aan mij om daar verder over uit te weiden. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat ik als technisch adviseur mee de sportieve lijnen zou gaan uittekenen, maar toen ik de vraag kreeg om opnieuw als coach aan de slag te gaan, heb ik niet getwijfeld. Ik kan mijn ervaring overbrengen op de spelers, maar de huidige prestaties zijn toch vooral hún verdienste. Ik probeer er de nodige beleving en discipline in te brengen en dat wordt goed opgepikt. Dat maakt het fijn werken.”