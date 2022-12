Eddy Casteels mist met Leuven Bears mooi bekerverhaal: “Nooit had ik het gevoel dat iemand het voortouw zou nemen”

Profetische woorden

Het waren profetische woorden van Eddy Casteels. In de return kwam zijn ploeg er niet aan te pas. “We wisten dat het lastig zou worden. Anderzijds konden mijn spelers ritme en vertrouwen opdoen na de moeilijke start van de competitie. Dat kwam er nooit uit. De Giants toonden veel meer energie, veel meer intensiteit. Nooit had ik het gevoel dat iemand het voortouw zou nemen van mijn spelers. De Giants moeten nieuwkomers als Bradford en Anderson inpassen. Daar hadden we kunnen van profiteren. Allen en Pritzl speelden sterk in de eerste wedstrijd. Ik kan dan ook moeilijk begrijpen dat zij in het tweede duel volledig uit de match werden gehouden door de Antwerpse defensie. De Giants toonden ‘fighting spirit’. Dat is volledig hun verdienste.”