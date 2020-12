Eddy Casteels is terecht hard voor zijn (Amerikaanse) spelers: “Je wordt wakker in Wilsele, niet in Mechelen”

Normaal gezien is Eddy Casteels een coach die zijn spelers in bescherming neemt naar de buitenwereld toe. Na afloop van het duel in Mechelen was hij ongekend hard voor zijn Amerikaanse spelers. “Volgens mij kunnen we zelfs niet van een offday spreken, ik zag gewoon een zeer zwak Leuven”, zet de coach meteen de toon. “Het enige excuus dat we kunnen inroepen is het feit dat we tegen een sterke tegenstander speelden. Kangoeroes Mechelen speelde als een ervaren en een professioneel team. Op training en tijdens het voorseizoen zag ik goede zaken, maar daar bleef aan de Winketkaai weinig van over. Mechelen heeft de match niet gewonnen, wij hebben ze verloren.”