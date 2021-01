Eddy Backeljauw (BC Tienen) zag competitiestop aankomen: “Beslissing van het gezond verstand”

Basketbal Tweede landelijkeHet stopzetten van de basketbalcompetitie in de lagere reeksen levert veel stof tot discussie op. Hoewel er algemeen gezien veel begrip bestaat, zijn er eveneens veel vraagtekens en moeilijkheden die om een oplossing smeken. In ieder geval weten de clubs nu in grote lijnen waar ze aan toe zijn.

De voorbije maanden stelde Eddy Backeljauw zich meermaals de vraag of een verderzetting van de competitie zinvol was. Hij sprak toen in persoonlijke naam. Nu lijkt de voorzitter van BC Tienen gelijk te krijgen. “Natuurlijk wil iedereen graag spelen, ik wil ook niets liever dan opnieuw mijn club aan te moedigen. Toch kan je moeilijk verbaasd zijn over de beslissing van Basketbal Vlaanderen om er definitief een punt achter te zetten. Dat lag in de lijn der verwachtingen en het is een beslissing van het gezond verstand. Voor aanvang van het seizoen heb ik al de bedenking gemaakt dat er beter een jaar zou gewacht worden. Dat was misschien geen fijne boodschap, maar je kunt de maatschappelijke situatie nu eenmaal moeilijk negeren.”

Niet kankeren

Tienen stond na twee speeldagen met het maximum van de punten aan de leiding in tweede landelijke. Eddy Backeljauw toont zich sportief. “Wellicht zal de bond nu veel vragen ontvangen, waarover moet nagedacht worden. Ik heb er geen probleem mee dat de teller op nul wordt gezet. Daarmee bedoel ik dat die twee overwinningen niet moeten meegenomen worden naar volgend seizoen. Ik pleit in mijn nadeel, maar in deze tijden moet men niet vitten over twee matchen. Indien er al tien matchen afgewerkt waren, is de situatie misschien anders. Buitengewone omstandigheden vragen om buitengewone maatregelen. Ik heb mensen al horen vertellen dat deze pandemie erger is dan de oorlog. Dan moet je niet asociaal kankeren. De beslissing van de bond om te stoppen, sluit trouwens aan bij de resultaten van het referendum waaraan de clubs hebben deelgenomen.”

Toch perspectief

Eddy Backeljauw beseft dat spelers lang dreigen inactief te blijven. “Het mag duidelijk zijn dat die lange stop nefast is voor de spelers. Zodra de overheid groen licht geeft, moet er wel opnieuw getraind kunnen worden. Veel spelers staan te popelen om aan de slag te gaan. Het moet perfect kunnen om in een bubbel te trainen. Hoe groot die bubbel zal zijn, zal afhangen van de coronacijfers. In een latere fase kan bekeken worden of vriendschappelijke matchen mogelijk zijn.”

Transfers

In welke mate zal men in Tienen de komende maanden transfers verrichten? Eddy Backeljauw is eerlijk. “Momenteel moet ik u daar het antwoord op schuldig blijven (lacht). Andere jaren beginnen we in januari ons huiswerk naar het komende seizoen toe te maken. De eerste stap die nu moet gezet worden, lijkt me logisch. We moeten met iedereen praten en de vraag stellen wie wil doorgaan. Als we daar een antwoord op hebben, kan het vlot gaan. Ik hoop dat iedereen gewoon bij ons blijft. In dat geval kunnen we met dezelfde ploeg verder aan de slag. Ik denk niet dat Tienen veel transfers zal moeten verrichten, maar je mag nooit voor je beurt spreken natuurlijk.”

