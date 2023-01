Eagle Football vlak voor competitiehervatting: “Julien Gorius is niet langer de sportieve directeur van RWDM”

Basketbal Top Division 2 The­o-Hen­drik Dilissen ligt al anderhalf jaar in de lappenmand “Het einde van mijn carrière? Daar denk ik liever niet over na”

Asse-Ternat neemt het zaterdag in eigen huis op tegen Pepinster. Bij winst kan de fusieploeg schitterende zaken doen in de strijd om het behoud in Top Division 2. Momenteel bekleden de Assenaren de tiende plaats in de rangschikking. Tegen Pepinster zal men geen beroep kunnen doen op Theo-Hendrik Dilissen (25). Die blijft sukkelen met blessures.

