Eagle Football vlak voor competitiehervatting: “Julien Gorius is niet langer de sportief directeur van RWDM”

Amber Tysiak verlaat OH Leuven en maakt toptrans­fer naar West Ham United: "Een prachtige club met een rijke geschiede­nis"

In het nieuwe jaar een toptransfer realiseren. Dat is al één ding dat Amber Tysiak in 2023 van haar lijstje kan schrappen. De 22-jarige verdedigster maakt de overstap van OH Leuven Women naar de huidige nummer vijf in de Engelse eerste klasse West Ham United.

13 januari