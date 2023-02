E.Termien wint derby tegen Schoonbeek-Beverst met 0-2 en klimt naar de tweede plaats: “We doen nu voluit mee voor de titel”

Score had hoger gekund

In de tweede helft stak Termien een tandje bij en sloeg snel een kloof. Martijn Stefani en uitblinker Francesco Piras waren de schutters. “Op acht minuten tijd scoorden we tweemaal” blikt Francesco Piras terug. “Eerst tikte Stefani een voorzet van Odutaya binnen en weinig minuten later kreeg ik de bal op de rand van de zestien meter en draaide de bal in de rechtse hoek binnen. Ik zag dat een verdediger het zicht van doelman Bollen belemmerde en profiteerde daarvan. Schoonbeek ging daarna voluit risico’s nemen, maar achterin stonden we sterk en op de counter lieten we een vijftal unieke kansen liggen om ze helemaal uit te tellen”, aldus Piras.

Nog acht finales

De vreugde om de overwinning kreeg achteraf nog een verlengstuk toen de andere uitslagen bekend raakten. Leider Wezel verloor in Kampenhout en daardoor deed Termien ook gouden zaken in de rangschikking. “In de klassering neemt Houtvenne terug de leidersplaats in en wij staan daar net achter met slechts een luttel puntje minder. Of we nu over meer mogen dromen? Waarom niet? Met deze uitslagen krijgt ons vertrouwen een enorme boost. De spelersgroep begint in mooie verhaal te geloven. Met 16 op 21 zetten we een ongelooflijke reeks neer en nu nog deze driepunter erbij. We moeten op de hoofdprijs durven mikken. De topploegen hebben we gehad. In principe treffen we nu de mindere goeden. Maar dat wil niets zeggen. Die teams hebben nog punten nodig voor het behoud en zullen alles geven. Kijk naar het voorlaatste Kampenhout dat vandaag de leider aftroeft. We moeten op onze hoede zijn, maar tegelijkertijd lef tonen en voluit voor de titel durven gaan”, zegt trainer Dennis Hamers. Francesco Piras die het gesprek volgt pikt in. “Er resten ons nog acht wedstrijden, dat moeten acht finales worden. Te beginnen met het duel tegen Diest van volgend weekend. In de heenwedstrijd schoven we daar met 1-0 onderuit. We hebben dus iets goed te maken”, besluit Piras.