E. Elene-Grotenberge laat sportief verantwoordelijke Marnic Braems opvolgen door Jan Van Ruyskensvelde

“Vijftien jaar heb ik de taak van sportief verantwoordelijke op mij genomen”, verduidelijkt Braems. “Ik begon in derde provinciale, net nadat Elene in vierde de titel veroverde. Via de titel in derde en een titel in tweede klommen we naar eerste provinciale. Eind vorig seizoen promoveerden we via de tweede plaats naar derde nationale. Het is een mooi parcours geweest. Ik vertrek niet met ruzie. Over deze beslissing heb ik lang nagedacht. De verplichtingen zijn me wat te veel geworden. December en januari zijn maanden met heel veel onderhandelingen. Met de eigen spelers, met eventuele nieuwkomers. Dat zie ik niet meer zitten. De evaluatie van de huidige kern zal ik samen met Jeroen Buyse en trainer Steven Huysveld nog doen. De onderhandelingen met de spelers ga ik deze winter al aan mij laten voorbijgaan.”