Dylan Vossen en Sporting Pelt verliezen nipt derby tegen Sezoens Bocholt: “De kloof bij de rust had groter moeten zijn”

HandbalIn een kolkend ‘Dommelhof’ speelden Sporting Pelt en Sezoens Bocholt een topper op het scherp van de snee. De derby van het noorden werd een ware thriller. Sporting Pelt was scherper in de eerste helft, maar de Damburgers konden nipt (24-25) de gouden punten mee huiswaarts nemen.

Het werd een spectaculaire topper op alle vlakken. Stevige defense, snelle omschakeling aan beide zijden , knappe doelpunten en schitterende reflexen van de doelmannen met een hoofdrol voor Youri Denert. Tim Claessens zorgde na een kwartier voor een tweede kloofje van twee doelpunten, maar Pelt met een sublieme Bartosz Konitz in de eerste helft bleef aanklampen. Tommie Falke kwam twee keer oog in oog met doelman Clem Leroy, maar besloot over. Op negen minuten van de rust bracht Louis Vandebeeck zijn Pelt op gelijke hoogte (9-9). Youri Denert bleef de reflexen uit zijn mouw schudden en Niels Vansloot zorgde voor een 14-12 ruststand.

Na de peptalk van T1 Bart Lenders stak Bocholt een tandje bij. Doelman Van Leeuwen stopte strafworpen van Rola en Glorieux. Het bleef zinderend spannend met een gelijkopgaand scoreverloop. Konitz werd nu uit de wedstrijd gehouden, maar Dylan Vossen liet zich gelden. Aan de overkant nam klasbak Jeroen De Beule zijn team op sleeptouw. Op drie minuten van het einde brachten Serge Spooren en Tim Claessens Bocholt op 22-24. Vansloot milderde, maar Yannick Glorieux bezegelde het lot van Pelt.

Aangeslagen Dylan Vossen

“Dit is verschrikkelijk balen”, stelde een zwaar aangeslagen Dylan Vossen. “Dit had feitelijk de finale moeten zijn. Een hoogdag voor het Belgische handbal. De neutrale supporter zal met verbazing hebben genoten. Alleen wij blijven achter met lege handen. We speelden een sterke partij, maar vergaten enkele open doelkansen in de eerste helft af te maken. De kloof bij de rust had groter moeten zijn en dan ben ik overtuigd dat we Bocholt gingen verslaan. Ik speelde niet denderend in de eerste helft. Kon na de rust meer mijn stempel drukken, maar daar koop je niks mee”, besluit Nederlander Vossen, die volgend seizoen bij Pelt blijft.

Schitterende Jeroen De Beule

“Een verdiende zege in mijn ogen”, straalde De Beule. “Deze derby werd een ware thriller. We moesten winnen voor die finaleplaats en in defense hebben we gestreden als leeuwen. Vergeet niet dat enkele jongens, zoals Yannick Glorieux (knie, red.) kampen met blessures. We zitten op ons tandvlees, maar vanavond toonden we grinta van de bovenste plank. Topavond voor het handbal en we gaan een klein feestje bouwen (lacht).”

