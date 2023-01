Dylan Vermeulen (Drongen) bedankt voor basisplaats tegen Rumbeke met enige goal: “Deed deugd om beslissend te zijn”

In derde nationale boekte KVE Drongen een belangrijke driepunter tegen een rechtstreekse concurrent onderin. Dylan Vermeulen stond in de basis en trapte zijn ploeg met 0-1 voorbij Rumbeke.

Rumbeke-Drongen was zaterdagavond een rechtstreeks duel in de strijd om het behoud in derde nationale A. De Gentenaren trokken met 0-1 aan het langste eind en zetten de West-Vlamingen op 8 punten in de stand. “Een verdiende overwinning”, vond Dylan Vermeulen.

“Op de eerste vijf minuten na, waarin Rumbeke een grote kans naast trapte, gaven we heel weinig weg. Door de schorsingen van Anis Samimi en Jarne De Bruyne en de blessure van Maxim Pieters moesten we herschikken en anders spelen. Zo gingen we iets hoger druk zetten, waardoor we ook sneller in de buurt van hun doelman kwamen. Dan heb je maar één flits nodig om de match te beslissen en dat gebeurde ook.”

Moeilijke weken

Met deze overwinning werd de pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Aalter vorige week uitgewist. “Januari is in het voetbal altijd een belangrijke maand en al zeker voor ons. We begonnen met een zege in de uitgestelde match tegen Elene-Grotenberge en hoopten om negen op negen te pakken tegen onze concurrenten. Dat 0-2-verlies tegen Aalter kwam hard aan. Met zes punten kunnen we best tevreden zijn. Nu komen er drie moeilijke weken aan, want we krijgen de volledige top drie.”

Het was Vermeulen zelf die de geschorste De Bruyne verving en voor de enige treffer zorgde. “Ik kwam op de tien terecht en Thijs De Rock stond diep in de spits. Wij moesten door elkaar lopen, samen voor chaos zorgen en gevaarlijk zijn. Zo kwam ook het doelpunt tot stand. Ik kreeg de bal van Thijs en trapte die nog mooi in de verste hoek. Het deed deugd om beslissend te zijn. Hopelijk heeft de coach ook volgende week een plaatsje in de basiself vrij voor mij.”

Terug naar Waasmunster

Zwevend tussen de basis en de invallersbank verzamelde Vermeulen, afgelopen zomer overgekomen van tweedeprovincialer Sparta Waasmunster, nog niet het aantal speelminuten dat hij had gewenst. Na dit seizoen keert de aanvaller terug naar zijn ex-club. “Het was mooi dat ik deze stap heb kunnen zetten, maar het loopt niet zoals ik het had gewild. Ook voor volgend seizoen kan de coach me geen garantie op meer speelminuten geven. Daarom heb ik beslist om terug te keren naar Waasmunster.”