Dylan Vanhaeren en SV Oostkamp verdedigen vierde plaats tegen Eendracht Aalst: “We laten ons niet makkelijk uit ons lood slaan”

voetbal tweede nationale ATwee nederlagen op rij rond de jaarwisseling voor SV Oostkamp: dat zijn we niet gewend van de rood-witte formatie, die de voorbije jaren de overwinningen vlot aaneen reeg. De promovendus nam afgelopen weekend echter de twijfels weg door gezwind met 1-4 te winnen op het veld van KVV Zelzate. Oostkamp springt zo opnieuw over traditieclub Eendracht Aalst, dat zondagmiddag over de vloer komt in de Valkaart, naar de vierde plaats in tweede nationale A, op vier punten van leider Lokeren-Temse.

“Nee, ondanks onze nul op zes slopen er nooit twijfels in de ploeg”, vertelt Dylan Vanhaeren. “De kwaliteit van de ploeg blijft overeind. Tegen Olsa Brakel liepen we vlak voor de winterstop op een blauwtje. Onze tegenstander werkte de enige grote kans van de wedstrijd efficiënt af, terwijl wij slordig met onze mogelijkheden omsprongen. Tegen Oudenaarde, vlak na de winterstop, verdedigden wij niet scherp genoeg en gaven we enkele cadeautjes weg. Tegen Zelzate zagen we vorig weekend opnieuw het Oostkamp dat wij voor ogen hebben. Na een gesloten eerste helft op een zwaar veld, straalden we na de pauze meer rust aan de bal uit en vonden we uiteindelijk vier keer de weg naar doel. Zelf scoorde ik twee keer: na een balrecuperatie vanop rechts, op assist van Canoot en nadien nog eens op een voorzet van Timmerman.”

Statistisch beste seizoen ooit

Twee nederlagen op rij voor Oostkamp: dat is al geleden van eind 2019, toen de rood-witte formatie in eerste provinciale verloor in Zedelgem en nadien ook thuis tegen Poperinge. “Het toont aan hoe straf wij bezig zijn als vereniging”, vervolgt Vanhaeren. “Het verlies tegen Brakel eind december was voor mij ook mijn eerste officiële competitienederlaag in het shirt van Oostkamp, waar ik al sinds de zomer van 2021 voor uitkom. Ik ben hier graag en geniet het volste vertrouwen van de coach. Als box-to-box middenvelder scoorde ik dit seizoen al negen keer in zestien matchen. Statistisch deed ik nooit beter. Met mijn loopvermogen duik ik van het ene strafschopgebied in het andere en lig ik op de loer om in alle gaten te duiken.”

Traditieclub Eendracht Aalst

Oostkamp staat vierde in het klassement en ontvangt dit weekend eerste achtervolger Eendracht Aalst, dat één puntje minder telt. “Tegen die grote kanonnen blijven wij altijd de underdog. Zo ook deze zondag, want omwille van veiligheidsvoorschriften mogen wij niet op onze getrouwe zaterdagavond spelen in de Valkaart. Aalst zal zeker uit zijn op revanche, na onze klinkende 0-4-overwinning op hun veld in december. Wij laten ons echter niet makkelijk uit ons lood slaan”, besluit de 25-jarige middenvelder.

Tweede nationale A: SV Oostkamp – Eendracht Aalst op zondag 22 januari om 15 uur.

